Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προχώρησε σε μια... παράξενη κίνηση, καθώς κατέβασε όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς από το Instagram του!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, την ώρα που όλοι «ψάχνονται» για το μέλλον του και το εάν θα παραμείνει στο Μιλγουόκι, προχώρησε σε μια κίνηση που προκαλεί ερωτηματικά και σίγουρα θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις τόσο στον «μαγικό» κόσμο του ΝΒΑ όσο και γενικότερα στον... μπασκετικό πλανήτη!

Αλλωστε μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες στον κόσμο την δεδομένη χρονική στιγμή...

Συγκεκριμένα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε στη δράση μετά τον τραυματισμό του, κατέβασε όλες τις φωτογραφίες που έχει με τους Μπακς από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Μάλλον... σχεδόν όλες, καθώς κράτησε εκείνες με το τρόπαιο του πρωταθλητή του NBA και του MVP των Τελικών από το 2021.