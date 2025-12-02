Ο Ντίλον Μπρουκς φρόντισε να κλέψει ολοκληρωτικά την παράσταση στο ματς των Λέικερς με τους Σανς.

Ο Καναδός γκαρντ δεν... έμεινε μόνο στα επιτεύγματά του εντός των τεσσάρων γραμμών όπου ήταν ο καλύτερος των Σανς στη νίκη κόντρα στους Λέικερς.

Ήθελε να στρέψει και με διαφορετικό τρόπο τους προβολείς της δημοσιότητας επάνω του.

Αρχικά κάρφωσε στον αιφνιδιασμό και πανηγύρισε μπροστά στον Λεμπρόν Τζέιμς με τον ίδιο τρόπο που πανηγυρίζει ο... Λεμπρόν Τζέιμς θέλοντας να τον «τρολάρει».

Και δεν έμεινε εκεί. Τη στιγμή που ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν στη γραμμή των βολών, του έκανε... high five και μόλις κατάλαβε ο Σλοβένος ποιος ήταν είχε αντίδραση του στυλ «φύγε από εδώ».

Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει τέτοια καμώματα και σε καμία περίπτωση η τελευταία!

Ο πανηγυρισμός αλα...Λεμπρόν μπροστά στον Λεμπρόν...

...και η στιγμή που κάνει high five στον Ντόντσιτς ύστερα από βολή