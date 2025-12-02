Ένα τρίποντο του Λεμπρόν Τζέιμς στα 06:51 για το τέλος του αγώνα με τους Σανς «έσωσε» ένα μοναδικό σερί 18 χρόνων!

Λίγο έλειψε να «σπάσει» ένα μοναδικό σερί του Λεμπρόν Τζέιμς, το οποίο «κρατάει» από τις 7 Ιανουαρίου 2007. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, 18 χρόνια και σχεδόν 11 μήνες!

Ποιο είναι αυτό; Έκτοτε και μέχρι το παιχνίδι με τους Σανς όπου οι Λέικερς ηττήθηκαν με 125-108, μετρούσε 1.296 σερί παιχνίδια με διψήφιο αριθμό πόντων.

Και κινδύνευσε το εν λόγω σερί να μην συνεχιστεί! Ο Λεμπρόν είχε 7 πόντους έως και το 06:51 για το τέλος του αγώνα, αλλά είδε το τρίποντο που επιχείρησε να καταλήγει στον στόχο φτάνοντας τους 10 πόντους! Να σημειωθεί ότι δεν ήταν από τα καλύτερα βράδια του καθώς τελείωσε το ματς με 3/10 εντός παιδιάς, 3 ασίστ και 3 λάθη σε 31 λεπτά.

Αξιοσημείωτο ότι το σερί του «βασιλιά» το οποίο έφτασε πλέον τα 1.297 ματς όντας διψήφιος, είχε ξεκινήσει σχεδόν τρεις μήνες μετά τη... γέννηση του Κούπερ Φλαγκ των Μάβερικς.