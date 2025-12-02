Μετά από επτά σερί νίκες, οι Λέικερς είδαν τους Φοίνιξ Σανς να σταματούν τον φρενήρη ρυθμό τους και να τους υποχρεώνουν σε εντός έδρας ήττα με 125-108.
Βέβαια η ομάδα της Αριζόνα δεν μπόρεσε να... χαρεί όσο θα ήθελε το 13-9 ρεκόρ και την 5η εκτός έδρας νίκη τους (5-5) καθώς αποχώρησε με πρόβλημα στον προσαγωγό ο Ντέβιν Μπούκερ.
Παρόλα αυτά ο Ντίλον Μπρουκς έκανε... καλά την δουλειά για τους Σανς έχοντας 33 πόντους με 15/26 εντός παιδιάς, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Κόλιν Γκιλέσπι με άλλους 28 πόντους και 8/14 τρίποντα. Πριν αποχωρήσει στην 1η περίοδο, ο Μπούκερ είχε προλάβει να πετύχει 11 πόντους, ενώ από 13 πόντους είχαν για το Φοίνιξ οι Μαρκ Γουίλιαμς και Τζόρνταν Γκούντγουιν.
Για τους Λέικερς δεν έφτασαν οι 38 πόντοι (15/26 σουτ) του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος είχε επίσης 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ αλλά και 9 λάθη! Ο Λεμπρόν κινήθηκε στα ρηχά με 10 πόντους και 3/10 εντός παιδιας ενώ 16 πόντους σημείωσε ο Όστιν Ριβς.
Τα δωδεκάλεπτα: 31-31, 52-66, 77-96, 108-125.
