Η Ιταλίδα Ευρωβουλευτής, Καρολίνα Μοράς, έθεσε μερικά ερωτήματα σχετικά με την πιθανή δημιουργία του NBA Europe και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην Ευρώπη.

Το θέμα της προσπάθειας του NBA να δημιουργήσει μία καινούργια λίγκα στην Ευρώπη, έφτασε ως το Ευρωκοινοβούλιο. Τις τελευταίες εξελίξεις και την κατάσταση που διαμορφώνεται γύρω από το NBA Europe, έθεσε προς συζήτηση η Ιταλίδα Ευρωβουλευτής, Καρολίνα Μοράς.

Τονίζοντας στην ερώτησή της τους κινδύνους μεταφοράς οικονομικής αξίας στο εξωτερικό, καθώς και τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η δημιουργία του NBA Europe στις εθνικές λίγκες.

Μάλιστα, αναφέρει πως αυτό το μοντέλο που θέλει να εφαρμόσει το NBA, δεν έχει ως απώτερο σκοπό το συμφέρον της Ευρώπης, αλλά βραχυπρόθεσμη κερδοφορία.

Ενώ η Επιτροπή έχει έξι εβδομάδες μπροστά της ώστε να απαντήσει αν το συγκεκριμένο πρότζεκτ είναι συμβατό με τους κανονισμούς του ευρωπαϊκού αθλητισμού.

Ενώ παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Πρόεδρος της Λιθουανίας βρέθηκαν στην Ελλάδα. Μάλιστα, συναντήθηκαν με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση που δήλωσε τη στήριξή του στην EuroLeague.

Αναλυτικά η ερώτηση της Καρολίνα Μοράς

«Το προτεινόμενο «NBA Europe», προωθούμενο από την αμερικανική National Basketball Association (NBA) σε συνεργασία με τη Fédération Internationale de Basketball (FIBA), θα δημιουργούσε μια κλειστή λίγκα στην Ευρώπη με μόνιμες ομάδες και εξωτερικό εταιρικό έλεγχο. Μια τέτοια δομή ενέχει τον κίνδυνο υπονόμευσης του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου, το οποίο βασίζεται στη αλληλεγγύη, τη συμμετοχή της κοινότητας, την ανάπτυξη νέων και την ισότητα, όπως κατοχυρώνεται στα Άρθρα 6 και 165 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο.

Η πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεταφορά φορολογικής και οικονομικής αξίας εκτός ΕΕ, να απειλήσει τη βιωσιμότητα των συστημάτων αθλητισμού βάσης και των νεαρών αθλητών, να περιθωριοποιήσει τον γυναικείο αθλητισμό προτάσσοντας την εμπορική κερδοφορία έναντι των στόχων ισότητας και να αδυνατίσει το ρυθμιστικό ρόλο των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών υπέρ μιας ξένης εταιρείας ψυχαγωγίας.

Ερωτήσεις προς την Επιτροπή: