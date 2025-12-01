Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς έγιναν το τέταρτο δίδυμο στην ιστορία με τρεις διαδοχικές 30άρες, ακολουθώντας τα χνάρια των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντέμιαν Λίλαρντ.

Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς έχουν δημιουργήσει ένα υπέροχο δίδυμο στο Λος Άντζελες. Οι δυο τους οδηγούν τους Λέικερς στο σκοράρισμα, όπως έκαναν και στην αναμέτρηση με τους Πέλικανς, που εξελίχθηκε σε... περίπατο για τους «λιμνανθρώπους».

Όχι μόνο σκοράρουν ακατάπαυστα και γράφουν ιστορικές επιδόσεις, αλλά έχουν και ένα εσωτερικό beef, όσον αφορά τα καρφώματά τους, δίνοντας άλλη διάσταση στα όσα κάνουν στο παρκέ, με αρκετή δόση χιούμορ.

Ωστόσο, το ότι παραμένουν ασταμάτητοι, μόνο πλάκα δεν είναι. Ο Ντόντσιτς πέτυχε 34 πόντους απέναντι στους Πέλικανς, για να ακολουθήσει με έναν λιγότερο, στους 33 ο Ριβς. Κάτι που τους τοποθετεί στα βιβλία της ιστορίας, ως το τέταρτο δίδυμο που σκοράρει 30+ πόντους σε τρία διαδοχικά παιχνίδια.

Tonight, Luka Dončić and Austin Reaves became the 4th duo in 50 years to each record 30+ PTS in 3 straight games!



They join:



Giannis Antetokounmpo and Damian Lillard (Bucks, 2023)

Monta Ellis and Corey Maggette (Warriors, 2010)

George Gervin and Mike Mitchell (Spurs, 1984) https://t.co/5PIdARasBP pic.twitter.com/Z5sMzpQpOv December 1, 2025

Έχοντας σκοράρει 30άρες τόσο απέναντι στους Κλίπερς, όσο και κόντρα στους Μάβερικς, πριν από την αναμέτρηση με τους Πέλικανς, Ντόντσιτς και Ριβς μιμήθηκαν τους Ντέμιαν Λίλαρντ και Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι δυο τους, με τη φανέλα των Μπακς το 2023 ήταν το τελευταίο δίδυμο που είχε κάνει κάτι παρόμοιο, παίρνοντας σκυτάλη από τους Μόντα Έλις και Κόρεϊ Μαγκέτι των Γουόριορς. Μένει να φανεί πλέον, αν στην επόμενη αναμέτρηση των Λέικερς, απέναντι στους Σανς στο Λος Άντζελες, το δίδυμο Ντόντσιτς και Ριβς μπορεί να συνεχίσει αυτό το ασύλληπτο σερί και να ξεπεράσει τα παραπάνω δίδυμα.

Τα δίδυμα με 30+ πόντους σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια στο NBA