Με τους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς να έχουν πάρει... φωτιά, οι Λέικερς ξεπέρασαν εύκολα το εμπόδιο των Πέλικανς, με 133-121 στο Λος Άντζελες.

Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς οδηγούν εκ του ασφαλούς τους Λέικερς (15-4), που δε συνάντησαν κανένα πρόβλημα να υποτάξουν τους Πέλικανς (3-18) με 133-121 στο Λος Άντζελες.

Σε ένα ματς που η διαφορά είχε εκτοξευθεί από το πρώτο κιόλας δωδεκάλεπτο, με τους «λιμνανθρώπους» να ρίχνουν στροφές στο δεύτερο μέρος.

ΛεΜπρόν, Σμαρτ και Βάντερμπιλτ μπορεί να μην αγωνίστηκαν, ωστόσο Ντόντσιτς και Ριβς πέτυχαν 34 και 33 πόντους αντίστοιχα. Με τον Σλοβένο σούπερ σταρ να γεμίζει τη στατιστική του με ακόμα 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Ριβς αντίστοιχα μέτρησε 5 ριμπάουντ και 8 τελικές πάσες, μαζί με τα 4/7 του τρίποντα.

Οι Πέλικανς που έχουν τις δικές τους απουσίες και αποτελούν μία από τις χειρότερες ομάδες στη σεζόν, είχαν κορυφαίο σκόρερ τον Μπράις ΜακΓκάουενς με 23, ενώ ο Σαντίκ Μπέι ακολούθησε με 22 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 46-27, 77-57, 108-92, 133-121