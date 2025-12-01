Τα γέλια έβαλε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μετά το airball του Μαξ Κλέμπερ σε λέι απ, στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Πέλικανς.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν αγωνίστηκε στην εύκολη επικράτηση των Λέικερς επί των Πέλικανς στο Λος Άντζελες, αλλά ο Μαξ Κλέμπερ τον ανάγκασε να... δακρύσει από το γέλιο.

Ο Γερμανός ψηλός των Λέικερς χάρισε μία φάση που σίγουρα έχει θέση στο Shaqtin' a Fool, αφού έκανε airball σε λέι απ. Το καλό για τον Κλέμπερ ήταν πως του έγινε φάουλ στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του, ωστόσο είχε καθαρό οπτικό πεδίο και ισορροπία για να τελειώσει τη φάση.

Αντ' αυτού, δε βρήκε ούτε στεφάνη, με τον ΛεΜπρόν να βάζει το χέρι στο πρόσωπό του για να κρύψει το γέλιο που του προκάλεσε η προσπάθεια του συμπαίκτη του. Το καλό για τον Κλέμπερ ήταν πως ευστόχησε στις δύο βολές που κέρδισε, όντας και ο ίδιος «σκασμένος» για την αστοχία του στο λέι απ.

Η φάση που προκάλεσε το γέλιο του ΛεΜπρόν