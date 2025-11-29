Αντετοκούνμπο: «Το να μην πάω στο Λας Βέγκας κα να ποντάρω στο 34 κόκκινο, είναι πολύ δύσκολο για μένα»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε στο αρνητικό σερί των Μπακς, ενώ έκανε και το χιούμορ του για το γεγονός ότι δεν θα βρεθεί στο Λας Βέγκας για το NBA Cup.

Η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα παρκέ μετά από 11 μέρες θα μπορούσε να αποτελεί από μόνη της το γεγονός της βραδιάς. Ο σταρ των Μπακς γύρισε από τον τραυματισμό του και μέσα σε 28 λεπτά έκανε πράγματα και θαύματα στο Madison Square Garden, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για τους Μπακς που αποκλείστηκαν με 118-109 από τους Νικς από τη συνέχεια του NBA Cup.

Ο ηγέτης των «Ελαφιών» επεσήμανε αυτό το αρνητικπό σερί λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Στο τέλος της ημέρας, θέλω να κερδίζω. Έχουμε χάσει 7 παιχνίδια στη σειρά. Δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που έχασα 7 συνεχόμενα ματς Είχαμε την ευκαιρία να πάμε στο Λας Βέγκας δύο φορές στη σειρά. Το να μην πάω και να μπορέσω να ποντάρω στο 34 κόκκινο για άλλη μια φορά θα είναι πολύ δύσκολο για μένα».

Και πρόσθεσε: «Αν ανησυχείς τόσο πολύ για το σκοράρισμα και αυτό δεν λειτουργεί, μετά νιώθεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Το παιχνίδι δεν είναι οne man show, πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Πρέπει να επαναφέρουμε το ανταγωνιστικό μας πνεύμα εκεί που υποτίθεται ότι είναι. Κανείς δεν πρέπει να έχει προσωπική ατζέντα, κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί για το τι θέλει για τον εαυτό του, αλλά μόνο για τη νίκη. Πρέπει να έχουμε νοοτροπία νικητή».