Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε, όμως το Μιλγουόκι δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό του και να προκριθεί στο NBA Cup μετά την ήττα με 118-109 από τους Νικς.

Η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα παρκέ μετά από 11 μέρες θα μπορούσε να αποτελεί από μόνη της το γεγονός της βραδιάς. Ο σταρ των Μπακς γύρισε από τον τραυματισμό του και μέσα σε 28 λεπτά έκανε πράγματα και θαύματα στο Madison Square Garden, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για τους Μπακς που αποκλείστηκαν με 118-109 από τους Νικς από τη συνέχεια του NBA Cup.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης ανέβηκε στο 12-6 και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά, όπου θα κοντραριστεί με τους Ράπτορς στο Τορόντο. Οι Μπακς, αντίθετα, υποχώρησαν στο 8-12 και είδαν το τρόπαιο που κατέκτησαν πέρσι στο Λας Βέγκας να απομακρύνεται χωρίς καν να μπορέσουν να το υπερασπιστούν.

Ο «Greek Freak» έκλεισε το ματς με 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με 10/12 δίποντα και 10/14 βολές, οδηγώντας τους Μπακς, ενώ αποθεώθηκε από τους φιλάθλους των Νικς. Στο ημίχρονο είχε ήδη φτάσει στο double-double, και στην τρίτη περίοδο ουσιαστικά κουβάλησε μόνος του την ομάδα μέχρι να πλησιάσει στο 104-102. Αλλά ως εκεί.

Για τους Νικς, ο Τζέιλεν Μπράνσον «έγραψε» 37 πόντους σε 39 λεπτά, ενώ ο Τζος Χαρτ έκανε μια από τις πιο πλήρεις εμφανίσεις του φετινού NBA με 19 πόντους, 15 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-37, 61-62, 92-88, 118-109

Η επιστροφή του Γιάννη, όσο εντυπωσιακή κι αν ήταν, δεν συνοδεύτηκε από happy end. Οι Μπακς μένουν εκτός συνέχειας του NBA Cup και επιστρέφουν στο Μιλγουόκι, όπου τα ξημερώματα της Κυριακής θα υποδεχθούν τους Νετς σε μία must win αναμέτρηση.

Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο