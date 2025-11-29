Οι Μπακς διεύρυναν το σερί τους στις 7 συνεχόμενες ήττες, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παλεύει απελπιστικά μόνος και να γράφει ιστορία.

Η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα γήπεδα είχε όλα τα στοιχεία μιας μεγάλης βραδιάς χωρίς όμως να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο Έλληνας φόργουορντ, που επέστρεψε μετά το πρόβλημα στον αριστερό προσαγωγό, πάτησε στο παρκέ λες και δεν είχε λείψει ούτε μέρα. Σε μόλις 28 λεπτά πρόλαβε να συγκεντρώσει 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με 10/12 δίποντα και 10/14 βολές. Έτσι, ο «Greek Freak» έφτασε σε ένα ιστορικό ρεκόρ, καθώς ήταν η 157η στην καριέρα του με τουλάχιστον 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ισοφαρίζοντας τον Όσκαρ Ρόμπερτσον και τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ στην κορυφή της λίστας όλων των εποχών.

Giannis' 157 games with 30/10/5 are tied for the most in NBA history. pic.twitter.com/gBOQT62yAA November 29, 2025

Παρά τη λάμψη του Αντετοκούνμπο, οι Μπακς δεν βρήκαν τρόπο να αλλάξουν τη μοίρα του παιχνιδιού. Η ομάδα του Μιλγουόκι γνώρισε την έβδομη συνεχόμενη ήττα της, τη μεγαλύτερη από τον Μάρτιο του 2014, όταν ο Γιάννης ήταν ακόμη ρούκι κι έκανε τα πρώτα του βήματα στο NBA.