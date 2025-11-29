Αντετοκούνμπο: Γράφει ιστορία, αλλά οι Μπακς συνεχίζουν την κατρακύλα

Ευτυχία Οικονομίδου
Γιάννης
Οι Μπακς διεύρυναν το σερί τους στις 7 συνεχόμενες ήττες, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παλεύει απελπιστικά μόνος και να γράφει ιστορία.

Η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα γήπεδα είχε όλα τα στοιχεία μιας μεγάλης βραδιάς χωρίς όμως να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο Έλληνας φόργουορντ, που επέστρεψε μετά το πρόβλημα στον αριστερό προσαγωγό, πάτησε στο παρκέ λες και δεν είχε λείψει ούτε μέρα. Σε μόλις 28 λεπτά πρόλαβε να συγκεντρώσει 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με 10/12 δίποντα και 10/14 βολές. Έτσι, ο «Greek Freak» έφτασε σε ένα ιστορικό ρεκόρ, καθώς ήταν η 157η στην καριέρα του με τουλάχιστον 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ισοφαρίζοντας τον Όσκαρ Ρόμπερτσον και τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ στην κορυφή της λίστας όλων των εποχών.

Παρά τη λάμψη του Αντετοκούνμπο, οι Μπακς δεν βρήκαν τρόπο να αλλάξουν τη μοίρα του παιχνιδιού. Η ομάδα του Μιλγουόκι γνώρισε την έβδομη συνεχόμενη ήττα της, τη μεγαλύτερη από τον Μάρτιο του 2014, όταν ο Γιάννης ήταν ακόμη ρούκι κι έκανε τα πρώτα του βήματα στο NBA.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     