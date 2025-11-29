Σε γιορτινή ατμόσφαιρα επέστρεψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με το MSG να τον αποθεώνε και έναν φίλαθλο με κασκόλ της ΑΕΚ να ξεχωρίζει ανάμεσα στο πλήθος.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στα παρκέ μετά από τον τραυματισμό του στον προσαγωγο κι ακόμα κι αν δεν συνοδεύτηκε από νίκη, εκείνος γνώρισε την αποθέωση στο Madison Square Garden.

Οι φήμες που ήθελαν τον Έλληνα φόργουορντ να τον... γλυκοκοιτάζει η ομάδα της Νέας Υόρκης ήταν πολλές στην off season, με αποτέλεσμα, όταν ο «Greek Freak» βγήκε στο γήπεδο για το ζέσταμά του να λάβει το θερμό χειροκρότημα των φιλάθλων.

Ανάμεσα στο πλήθος, δεκάδες Έλληνες της ομογένειας τον περίμεναν για φωτογραφίες κα αυτόγραφα και ήθελαν να τον θαυμάσουν από κοντά και μέσα σε όλα αυτά, μια εικόνα έκλεψε την παράσταση. Ένας φίλαθλος με κασκόλ της ΑΕΚ, ξεχώρισε ανάμεσά τους.

GREEK FREAK HOOPS TONIGHT 😤



He makes his return for the @Bucks for the 1st time since 11/17!



🆚 MIL-NYK • East Group C

🏆 @emirates NBA Cup

⏳ 7:30pm/et on Prime pic.twitter.com/0sVchaVYWZ — NBA (@NBA) November 28, 2025

Στο ματς οι Μπακς δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν και οι Νικς πήραν τη νίκη με 118-109, αφήνοντας το Μιλγουόκι εκτός NBA Cup.