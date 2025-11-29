Νικς - Μπακς: Φίλαθλος της ΑΕΚ έκανε τη Νέα Υόρκη... Νέα Φιλαδέλφεια

Ευτυχία Οικονομίδου
Γιαννης Αντετοκούνμπο
Σε γιορτινή ατμόσφαιρα επέστρεψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με το MSG να τον αποθεώνε και έναν φίλαθλο με κασκόλ της ΑΕΚ να ξεχωρίζει ανάμεσα στο πλήθος.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στα παρκέ μετά από τον τραυματισμό του στον προσαγωγο κι ακόμα κι αν δεν συνοδεύτηκε από νίκη, εκείνος γνώρισε την αποθέωση στο Madison Square Garden.

Οι φήμες που ήθελαν τον Έλληνα φόργουορντ να τον... γλυκοκοιτάζει η ομάδα της Νέας Υόρκης ήταν πολλές στην off season, με αποτέλεσμα, όταν ο «Greek Freak» βγήκε στο γήπεδο για το ζέσταμά του να λάβει το θερμό χειροκρότημα των φιλάθλων.

Ανάμεσα στο πλήθος, δεκάδες Έλληνες της ομογένειας τον περίμεναν για φωτογραφίες κα αυτόγραφα και ήθελαν να τον θαυμάσουν από κοντά και μέσα σε όλα αυτά, μια εικόνα έκλεψε την παράσταση. Ένας φίλαθλος με κασκόλ της ΑΕΚ, ξεχώρισε ανάμεσά τους.

Στο ματς οι Μπακς δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν και οι Νικς πήραν τη νίκη με 118-109, αφήνοντας το Μιλγουόκι εκτός NBA Cup.

     

