Νικς - Μπακς: Φίλαθλος της ΑΕΚ έκανε τη Νέα Υόρκη... Νέα Φιλαδέλφεια
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στα παρκέ μετά από τον τραυματισμό του στον προσαγωγο κι ακόμα κι αν δεν συνοδεύτηκε από νίκη, εκείνος γνώρισε την αποθέωση στο Madison Square Garden.
Οι φήμες που ήθελαν τον Έλληνα φόργουορντ να τον... γλυκοκοιτάζει η ομάδα της Νέας Υόρκης ήταν πολλές στην off season, με αποτέλεσμα, όταν ο «Greek Freak» βγήκε στο γήπεδο για το ζέσταμά του να λάβει το θερμό χειροκρότημα των φιλάθλων.
Ανάμεσα στο πλήθος, δεκάδες Έλληνες της ομογένειας τον περίμεναν για φωτογραφίες κα αυτόγραφα και ήθελαν να τον θαυμάσουν από κοντά και μέσα σε όλα αυτά, μια εικόνα έκλεψε την παράσταση. Ένας φίλαθλος με κασκόλ της ΑΕΚ, ξεχώρισε ανάμεσά τους.
GREEK FREAK HOOPS TONIGHT 😤— NBA (@NBA) November 28, 2025
He makes his return for the @Bucks for the 1st time since 11/17!
🆚 MIL-NYK • East Group C
🏆 @emirates NBA Cup
⏳ 7:30pm/et on Prime pic.twitter.com/0sVchaVYWZ
Στο ματς οι Μπακς δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν και οι Νικς πήραν τη νίκη με 118-109, αφήνοντας το Μιλγουόκι εκτός NBA Cup.
