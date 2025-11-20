Ο Ντάντε Έξουμ, θα χάσει το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου, καθώς αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα στο γόνατό του και θα χρειαστεί εκ νέου χειρουργείο.

Οι Μάβερικς, έβγαλαν ανακοίνωση και αναφέρει, πως ο 30χρονος γκαρντ, αντιμετώπισε επιπλοκές από τον προηγούμενο τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και θα χρειαστέι να περάσει ξανά την πόρτα του χειρουργείου.

Ο Αυστραλός, την περασμένη σεζόν μέτρησε, 8.7 πόντους, 1.7β ριμπάουντ και 2.8 ασίστ μ.ο ανά παιχνίδι.