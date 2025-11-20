Σοκ με Έξουμ: Κάνει χειρουργείο και χάνει τη σεζόν
Άσχημα τα νέα στο «στραστόπεδο» των Μάβερικς, καθώς ο Ντάντε Έξουμ, θα χρειαστεί εκ νέου χειρουργείο στο γόνατο και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.
Οι Μάβερικς, έβγαλαν ανακοίνωση και αναφέρει, πως ο 30χρονος γκαρντ, αντιμετώπισε επιπλοκές από τον προηγούμενο τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και θα χρειαστέι να περάσει ξανά την πόρτα του χειρουργείου.
Ο Αυστραλός, την περασμένη σεζόν μέτρησε, 8.7 πόντους, 1.7β ριμπάουντ και 2.8 ασίστ μ.ο ανά παιχνίδι.
Dallas Mavericks guard Dante Exum will undergo season-ending knee surgery.— Shams Charania (@ShamsCharania) November 20, 2025
