Σοκ με Έξουμ: Κάνει χειρουργείο και χάνει τη σεζόν

Σοκ με Έξουμ: Κάνει χειρουργείο και χάνει τη σεζόν

Newsroom
Τραυματίστηκε στον καρπό ο Έξουμ, φόβοι για σοβαρή ζημιά!
Ο Ντάντε Έξουμ, θα χάσει το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου, καθώς αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα στο γόνατό του και θα χρειαστεί εκ νέου χειρουργείο.

Άσχημα τα νέα στο «στραστόπεδο» των Μάβερικς, καθώς ο Ντάντε Έξουμ, θα χρειαστεί εκ νέου χειρουργείο στο γόνατο και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Οι Μάβερικς, έβγαλαν ανακοίνωση και αναφέρει, πως ο 30χρονος γκαρντ, αντιμετώπισε επιπλοκές από τον προηγούμενο τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και θα χρειαστέι να περάσει ξανά την πόρτα του χειρουργείου.

Ο Αυστραλός, την περασμένη σεζόν μέτρησε, 8.7 πόντους, 1.7β ριμπάουντ και 2.8 ασίστ μ.ο ανά παιχνίδι.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός - Ντουμπάι BC: Ο Φαρίντ έσβησε τον... γενικό με 4 τάπες!
Κένεθ Φαρίντ

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     