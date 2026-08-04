Οι Κινγκς σκέφτονται να φέρουν στο Σακραμέντο τους Γουέστμπρουκ και Ολαντίπο.

Πριν από λίγες μέρες το Sports Illustrated τόνισε πως οι Ρόκετς αποτελούν έναν πολύ πιθανό προορισμό για τον Ράσελ Γουέστμπρουκ, κάτι που αν γίνει θα τον κάνει συμπαίκτη ξανά με τον Κέβιν Ντουράντ.

Πάντως σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, οι Κινγκς δεν του έχουν κλείσει την πόρτα. Το Σακραμέντο εξετάζει το ενδεχόμενο να φέρει πίσω τον Γουέστμπρουκ και επίσης ενδιαφέρεται να υπογράψει τον Βίκτορ Ολαντίπο που παραμένει free agent και δουλεύει σκληρά για να επιστρέψει στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Τη σεζόν που τελείωσε, ο Russ έπαιξε σε 64 παιχνίδια του NBA και μέτρησε 15.2 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 6.7 ασίστ ανά 28.9 λεπτά που πατούσε παρκέ με τους Κινγκς. Πάντως το Σακραμέντο δεν είναι διατεθειμένο να τον πάρει ξανά. Ο Ολαντίπο έχει να αγωνιστεί στο ΝΒΑ από το 2023 και από τότε παλεύει να κάνει ότι μπορεί για να τον εμπιστευτεί ξανά κάποια ομάδα της λίγκας και να του προσφέρει συμβόλαιο.