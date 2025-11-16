Ο Τζιάνι Πετρούτσι, πρόεδρος της ιταλικής Ομοσπονδίας, μίλησε για το NBA Europe και αποκάλυψε πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ήδη πει «ναι» για να συμμετάσχει σε αυτό.

Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση προχώρησε ο Τζιάνι Πετρούτσι, ο πρόεδρος της ιταλικής Ομοσπονδίας.

Συγκεκριμένα ο Πετρούτσι, μίλησε στο «Corriere dello Sport» και προχώρησε σε σημαντικές αποκαλύψεις για το NBA Europe, αναφέροντας πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ήδη πει «ναι» για να συμμετέχει στη νέα λίγκα!

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Πετρούτσι για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ:

«Είναι μια νέα εξέλιξη που θα είναι καλή για όλο το σύστημα, φέρνοντας πόρους και θέαμα. Η συμφωνία αναφέρει επίσης ότι οι εγγεγραμμένοι σύλλογοι πρέπει να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα. Η Ευρωλίγκα είναι μια ιδιωτική λίγκα και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μας δίνει καν παίκτες κατά τη διάρκεια των παραθύρων της FIBA.

Το ΝΒΑ Europe είναι ακριβώς η ευκαιρία για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και για να μεγαλώσουμε τη δεξαμενή του μπάσκετ. Αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η πιο δημοφιλής ποδοσφαιρική ομάδα στον κόσμο, έχει ήδη πει ναι, πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος, σωστά;

Η Ρώμη δεν θα μείνει απέξω. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη προοπτική που συνδέεται με έναν πολύ πλούσιο επιχειρηματία».