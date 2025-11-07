NBA Europe: Η Αθήνα θα έχει ομάδα στη νέα λίγκα που κάνει τζάμπολ τον Οκτώβρη του 2027
To NBA Europe, είναι η νέα λίγκα που έχει μπει στο προσκήνιο τον τελευταίο καιρό, με τον General Manager της διοργάνωσης, να αποκαλύπτει πως μέσα στις 12 πόλεις που θα έχουν ομάδες είναι και η Αθήνα.
Πιο συγκεκριμένα ο Γιώργος Αϊβαζόγλου, σε συνέντευξή του στην «Gazzetta dello Sport», αναφέρθηκε στις ομάδες που θα διαθέτει η νέα λίγκα και πως το πρώτο τζάμπολ θα γίνει τον Οκτώβρη του 2027.
Αναλυτικά θα υπάρξουν 16 ομάδες με τις 12 εξ' αυτών να είναι μόνιμες και μία από το Basketball Champions League. Οι υπόλοιπες τρεις, θα προκύψουν από τις επιδόσεις τους στα εγχώρια πρωταθλήματα.
Όπως αποκάλυψε ο Έλληνας G.M της νέας λίγκας, δύο ομάδες θα έχουν η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ από μία ομάδα θα έχουν η Τουρκία και η Ελλάδα.
