Μπακς - Χόρνετς 147-134: Τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Αντετοκούνμπο
Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη των Μπακς επί των Χόρνετς με τη μυθική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο που μοίρασε 18 ασίστ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν το 2-0 στο Κύπελλο του NBA, όμως χρειάστηκε να φτάσουν ως την παράταση για να λυγίσουν τους μαχητικούς Σάρλοτ Χόρνετς (147-134).

Ωστόσο, αυτό που κάνει μεγαλύτερη εντύπωση στο ματς είναι η... παράσταση δημιουργίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που έγραψε 18 ασίστ, επίδοση που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη της καριέρας του και την καλύτερη τη φετινή σεζόν σε ολόκληρο το NBA! To μυθικό double-double του Γιάννη έκανε τη διαφορά: 25 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 18 ασίστ, δύο κλεψίματα, μία τάπα, 10/15 δίποντα σε 39 λεπτά.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του «Greek Freak»

