Μπακς - Χόρνετς 147-134: Τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν το 2-0 στο Κύπελλο του NBA, όμως χρειάστηκε να φτάσουν ως την παράταση για να λυγίσουν τους μαχητικούς Σάρλοτ Χόρνετς (147-134).
Ωστόσο, αυτό που κάνει μεγαλύτερη εντύπωση στο ματς είναι η... παράσταση δημιουργίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που έγραψε 18 ασίστ, επίδοση που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη της καριέρας του και την καλύτερη τη φετινή σεζόν σε ολόκληρο το NBA! To μυθικό double-double του Γιάννη έκανε τη διαφορά: 25 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 18 ασίστ, δύο κλεψίματα, μία τάπα, 10/15 δίποντα σε 39 λεπτά.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές του «Greek Freak»
Δείτε ΕπίσηςΜπακς - Χόρνετς 147-134: Ο Γιάννης μοίραζε και τα «Ελάφια» λύγισαν τη Σάρλοτ στην παράταση
Giannis' 18 assists are tied for the most by a player in a game this season.— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 15, 2025
25 PTS | 18 AST | 7 REB | 1 BLK | 67% FG pic.twitter.com/Bxfd52rI1E
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.