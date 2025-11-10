Μάξεϊ: Κουβαλά τους Σίξερς με τη σεζόν της ζωής του
Μετά την περσινή απογοήτευση, η σεζόν των Σίξερς άρχισε με πολλά ερωτηματικά. Ο Εμπίντ δεν θυμίζει τον παίκτη που είχε αναδειχθεί MVP, ενώ συχνά πυκνά τραυματίζεται. Το ίδιο ισχύει και για τον Τζορτζ που περισσότερο κάθεται παρά παίζει.
Έτσι το βάρος έχει πέσει πάνω στον Μάξεϊ ο οποίος δείχνει να αντέχει την ευθύνη. Η Φιλαδέλφεια βρίσκεται στο 6-4 και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον σταρ της, ο οποίος κάνει... παπάδες στο παρκέ. Φέτος μετρά 33.2 πόντους, 8.2 ασίστ και 4.9 ριμπάουντ στη σεζόν της ζωής του.
Η σταθερότητα του είναι εκπληκτική και προσπαθεί να κουβαλήσει την ομάδα του για να βρίσκετα σε θέση να διεκεδικήσει μια θέση στα playoffs. Τρελά νούμερα σε όλα τα ματς φέτος.
Αναλυτικά
- Με Βοστώνη: 40 πόντοι, 6 ασίστ, 2 ριμπάουντ
- Με Σάρλοτ: 28 πόντοι, 9 ασίστ, 6 ριμπάουντ
- Με Ορλάντο: 43 πόντοι, 8 ασίστ, 4 ριμπάουντ
- Με Ουάσινγκτον: 39 πόντοι, 10 ασίστ, 3 ριμπάουντ
- Με Σέλτικς: 26 πόντοι, 14 ασίστ, 8 ριμπάουντ
- Με Νετς: 26 πόντοι, 7 ασίστ,6 ριμπάουντ
- Με Μπουλς: 39 πόντοι, 5 ασίστ, 5 ριμπάουντ
- Με Καβς: 27 πόντοι, 9 ασίστ, 7 ριμπάουντ
- Με Ράπτορς: 31 πόντοι, 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ
- Με Πίστονς 31 πόντοι, 4 ασίστ, 4 ριμπάουντ
TYRESE MAXEY THIS SEASON:
40 PTS — 6 AST — 2 REB
28 PTS — 9 AST — 6 REB
43 PTS — 8 AST — 4 REB
39 PTS — 10 AST — 3 REB
26 PTS — 14 AST — 8 REB
26 PTS — 7 AST — 6 REB
39 PTS — 5 AST — 5 REB
27 PTS — 9 AST — 7 REB
31 PTS — 7 AST — 4 REB
33 PTS — 7 AST — 4 REB pic.twitter.com/SKMv32saQD— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 10, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.