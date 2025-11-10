O Mάξεϊ κάνει απίθανα πράγματα και γεμίζει με αισιοδοξία τους ανθρώπους των Σίξερς.

Μετά την περσινή απογοήτευση, η σεζόν των Σίξερς άρχισε με πολλά ερωτηματικά. Ο Εμπίντ δεν θυμίζει τον παίκτη που είχε αναδειχθεί MVP, ενώ συχνά πυκνά τραυματίζεται. Το ίδιο ισχύει και για τον Τζορτζ που περισσότερο κάθεται παρά παίζει.

Έτσι το βάρος έχει πέσει πάνω στον Μάξεϊ ο οποίος δείχνει να αντέχει την ευθύνη. Η Φιλαδέλφεια βρίσκεται στο 6-4 και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον σταρ της, ο οποίος κάνει... παπάδες στο παρκέ. Φέτος μετρά 33.2 πόντους, 8.2 ασίστ και 4.9 ριμπάουντ στη σεζόν της ζωής του.

Η σταθερότητα του είναι εκπληκτική και προσπαθεί να κουβαλήσει την ομάδα του για να βρίσκετα σε θέση να διεκεδικήσει μια θέση στα playoffs. Τρελά νούμερα σε όλα τα ματς φέτος.

Αναλυτικά

Με Βοστώνη: 40 πόντοι, 6 ασίστ, 2 ριμπάουντ

Με Σάρλοτ: 28 πόντοι, 9 ασίστ, 6 ριμπάουντ

Με Ορλάντο: 43 πόντοι, 8 ασίστ, 4 ριμπάουντ

Με Ουάσινγκτον: 39 πόντοι, 10 ασίστ, 3 ριμπάουντ

Με Σέλτικς: 26 πόντοι, 14 ασίστ, 8 ριμπάουντ

Με Νετς: 26 πόντοι, 7 ασίστ,6 ριμπάουντ

Με Μπουλς: 39 πόντοι, 5 ασίστ, 5 ριμπάουντ

Με Καβς: 27 πόντοι, 9 ασίστ, 7 ριμπάουντ

Με Ράπτορς: 31 πόντοι, 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ

Με Πίστονς 31 πόντοι, 4 ασίστ, 4 ριμπάουντ