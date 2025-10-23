Έτζκομπ: Ο rookie των Σίξερς έγραψε ιστορία και άφησε δεύτερο τον Άιβερσον

Ο VJ Έτζκομπ έκανε θόρυβο στο ντεμπούτο του με τους Σίξερς και το Gazzetta γράφει για το αστέρι που αξίζει την προσοχή μας.

Ελάχιστοι τους πίστευαν μέσα στη Βοστώνη. Κι όμως η ομάδα της Φιλαδέλφεια δείχνει πως θέλει να αφήσει πίσω την περσινή κακή σεζόν.

Οι Σίξερς επικράτησαν με 117-116 και έτσι έκαναν μια ηχηρή δήλωση. Εκτός του ηγέτη Μάξεϊ που είχε 40 πόντους, ξεπετάχθηκε ο φοβερός και τρομερός rookie, Έτζκομπ και έγραψε ιστορία στα 20 του χρόνια.

Το ιστορικό 34άρι που άφησε δεύτερο τον Άιβερσον

Ο VJ Έτζκομπ, ο εκρηκτικός γκαρντ λοιπόν δεν μάσησε που αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε επίσημο ματς με τη φανέλα των Σίξερς. Το κοντέρ έγραψε 34 πόντους, 13/26 σουτ, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 5 τρίποντα. Δεν φοβήθηκε, βγήκε μπροστά και έδειξε μέρος του σπουδαίου ταλέντου του.

Αυτοί οι 34 πόντοι είναι και οι περισσότεροι σε ντεμπούτο rookie τον αιώνα που διανύουμε. Μάλιστα είναι και κορυφαία επίδοση για rookie των Σίξερς σε ντεμπούτο αφήνοντας πίσω τον σπουδαίο, τον θρύλο των Σίξερς, τον μάγο Άιβερσον. Έκανε πάταγο από το ξεκίνημα και θέλει να συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς για να... ξυπνήσει μια ομάδα που πέρυσι ήταν απογοητευτική και στεναχώρησε τους φίλους της.

Το ματς που προειδοποίησε και το στυλ παιχνιδιού του

Όσοι δεν τον ήξεραν, κάτι κατάλαβαν από το τελευταίο ματς της preseason και τη νίκη επί των Τίμπεργουλβς. Το Νο.3 του draft και απόφοιτος του baylor, τελείωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους, 5 κλεψίματα, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε μια γεμάτη στατιστική. Φανέρωσε ορισμένα εντυπωσιακά στοιχεία και προετοίμασε κατά κάποιο τρόπο για αυτό που έρχεται.

Ο Έτζεκομπ είναι ένα παιδί που δεν φοβάται τις προκλήσεις και ήρθε στη Φιλαδέλφεια για να τη βοηθήσει να γίνει και πάλι ομάδα με προσδοκίες.

Eίναι εκρηκτικός παίκτης που μπορεί να τελειώσει φάσεις κοντά στο καλάθι. Η ικανότητά του να τρέχει το γήπεδο τον κάνει να ξεχωρίζει. Το υψηλό μπασκετικό IQ είναι δυνατό στοιχείο, αλλά στηρίζεται ακόμη αρκετά στην αθλητικότητά του. Ξέρει να τοποθείται τέλεια για να παίρνει τα επιθετικά ριμπάουντ.

Για να φτάσει το peak του πρέπει βελτιώσει την ισορροπία και τον έλεγχο του σώματος κατά το τελείωμα μετά από επαφή, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των σουτ από την περίμετρο και να ενισχύσει την αμυντική του συγκέντρωση. Καλός στο τρίποντο αλλά μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο.