Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε μετά τη νίκη επί των Μπουλς και τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να χτίσει καλές συνήθειες.

Οι Μπακς επικράτησαν με 126-110 των Μπουλς στο πλαίσιο στο NBA cup και πήραν την 6η νίκη τους στη σεζόν. Φυσικά σε άλλο ένα ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε κέφια και τελείωσε με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 μπλοκ και 2 κλεψίματα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης τόνισε πως η ομάδα του θα γίνεται όλο και καλύτερη, ενώ πρόσθεσε πως οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο ματς στη σειρά.

«Το να χάσεις σουτ είναι μέρος του παιχνιδιού. Χάσαμε σουτ που συνήθως βάζουμε. Στο τέλος της ημέρας καταλαβαίνω ότι για να είναι σπουδαία η ομάδα πρέπει να είναι επιθετική. Να είμαστε επιθετικοί σε όλο το ματς. Όσο παίζουμε μαζί γινόμαστε άνετοι ο ένας με τον άλλον. Προσπαθούμε να παίζουμε καλά ο ένας με τον άλλον.

Όσο προχωράμε θα γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι, θα είμαστε πιο άνετοι. Πιστεύω ότι είμαστε πολύ καλή ομάδα. Θα γινόμαστε όλο και καλύτεορι. Πιθανότατα το χειρότερό μας παιχνίδι ήταν με το Τορόντο. Κόντρα στους Καβς και τους Κινγκς νικήσαμε. Δεν παίξαμε καλά με το Τορόντο. Μετά την πρώτη περίοδο δεν μπορέσαμε να επιστρέψουμε. Φέτος δεν είναι η χρονιά για δικαιολογίες. Είναι εύκολο για μας να το πούμε.

Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο ματς στη σειρά. Ξέραμε ότι είναι ένα ματς για το Κύπελλο του ΝΒΑ κόντρα σε ομάδα που παίζει καλά. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για 48 λεπτά. Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο στη σειρά, πρέπει να έχουμε αυτή τη συνήθεια. Αν χάσεις ένα πρέπει να επιστρέψεις, αν νικήσεις ένα ματς πρέπει να συνεχίσεις. Ένα ματς τη φορά. Αυτή είναι η νοοτροπία που έχουμε, είμαστε πολύ καλή ομάδα.

Θα πάω σπίτι να φροντίσω το σώμα μου. Αύριο θα κάνω θεραπεία, θα δω videoγια τα σουτ που έχασα, τα λάθη που έκανα και την Κυριακή θα παίξουμε με μία πολύ καλή ομάδα, το Χιούστον. Πρέπει να χτίσουμε καλές συνήθειες», ανέφερε.