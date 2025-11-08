Μπακς - Μπουλς 126-110: «Εξωγήινος» Αντετοκούνμπο, κατάπιε το Σικάγο (vid)
Απίθανα πράγματα από τον Έλληνα σταρ. Οι Μπακς επικράτησαν με 126-110 των Μπουλς στο πλαίσιο στο NBA cup και έτσι ανέβηκαν στο 6-2 στη σεζόν κάνοντας εξαιρετικό ξεκίνημα. Οι ταύροι έπεσαν στο 6-3.
Ασταμάτητος ο Γιάννης
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δείχνει πως θα παλέψει και φέτος για το MVP και οι αριθμοί του ήταν απίθανοι. Τελείωσε το ματς με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 μπλοκ και 2 κλεψίματα, δείχνοντας ξανά την ποιότητα του.
Τα ελάφια πάτησαν γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και με έναν τρομερό Γιάννη κατάφεραν να πάρουν άλλο ένα ροζ φύλλο αγώνα για φέτος. Ο Τέρνερ τελείωσε το ματς με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ. O Ρόλινς τελείωσε με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ. Από την άλλη το prospect των Μπουλς, ο Μπουζέλις είχε 20 πόντους με 8 ριμπάουντ.
Με 16/39 τρίποντα σούταραν οι Μπακς, ενώ οι Μπουλς είχαν 10/33. Οι ταύροι έχουν μπει καλά στη σεζόν προς έκπληξη πολλών, αλλά οι Μπακς τους προσγείωσαν λίγο, αφού ο Έλληνας σταρ δεν γινόταν να... κοπεί από κανέναν και έκανε το κομμάτι του.
Σε εκπληκτική κατάσταση ο Greek Freak μέχρι τώρα, δείχνει πανέτοιμος να παλέψει μέχρι το τέλος για το βραβείο του MVP με τους Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Γιόκιτς.
Τα ελάφια είχαν 57 ριμπάουντ στο παιχνίδι. Ακόμα ένα στοιχείο που έγειρε την πλάστιγγα προς την πλευρά τους.
Oι αριθμοί του Αντετοκοκούνμπο
- 41 πόντοι
- 15 ριμπάουντ
- 9 ασίστ
- 2 κλεψίματα
- 2 μπλοκ
- 4 λάθη
- 1 φάουλ
- 15/29 δίποντα
- 1/3 τρίποντα
- 8/11 βολές
- 37 λεπτά
Τα δωδεκάλεπτα: 23-25, 53-52, 85-80, 126-110
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.