Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκπληκτικός κόντρα στους Μπουλς με 41 πόντους και double double, οδηγώντας τους Μπακς σε νίκη με 126-110.

Απίθανα πράγματα από τον Έλληνα σταρ. Οι Μπακς επικράτησαν με 126-110 των Μπουλς στο πλαίσιο στο NBA cup και έτσι ανέβηκαν στο 6-2 στη σεζόν κάνοντας εξαιρετικό ξεκίνημα. Οι ταύροι έπεσαν στο 6-3.

Ασταμάτητος ο Γιάννης

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δείχνει πως θα παλέψει και φέτος για το MVP και οι αριθμοί του ήταν απίθανοι. Τελείωσε το ματς με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 μπλοκ και 2 κλεψίματα, δείχνοντας ξανά την ποιότητα του.

Τα ελάφια πάτησαν γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και με έναν τρομερό Γιάννη κατάφεραν να πάρουν άλλο ένα ροζ φύλλο αγώνα για φέτος. Ο Τέρνερ τελείωσε το ματς με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ. O Ρόλινς τελείωσε με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ. Από την άλλη το prospect των Μπουλς, ο Μπουζέλις είχε 20 πόντους με 8 ριμπάουντ.

Με 16/39 τρίποντα σούταραν οι Μπακς, ενώ οι Μπουλς είχαν 10/33. Οι ταύροι έχουν μπει καλά στη σεζόν προς έκπληξη πολλών, αλλά οι Μπακς τους προσγείωσαν λίγο, αφού ο Έλληνας σταρ δεν γινόταν να... κοπεί από κανέναν και έκανε το κομμάτι του.

Σε εκπληκτική κατάσταση ο Greek Freak μέχρι τώρα, δείχνει πανέτοιμος να παλέψει μέχρι το τέλος για το βραβείο του MVP με τους Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Γιόκιτς.

Τα ελάφια είχαν 57 ριμπάουντ στο παιχνίδι. Ακόμα ένα στοιχείο που έγειρε την πλάστιγγα προς την πλευρά τους.

Oι αριθμοί του Αντετοκοκούνμπο

41 πόντοι

15 ριμπάουντ

9 ασίστ

2 κλεψίματα

2 μπλοκ

4 λάθη

1 φάουλ

15/29 δίποντα

1/3 τρίποντα

8/11 βολές

37 λεπτά

Τα δωδεκάλεπτα: 23-25, 53-52, 85-80, 126-110