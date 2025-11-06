Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NBA, αφού έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία που σκοράρει 200+ πόντους στα πρώτα πέντε παιχνίδια της σεζόν.

Ο Λούκα Ντόντσιτς, φαίνεται να μην έχει σταματημό, καταρρίπτωντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από το φοβερό ξεκίνημα που έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιμγής στη σεζόν, πρόσθεσε το όνομά του δίπλα σε αυτό του Ουίλτ Τσάμπερλεϊν ως ο δεύτερος παίκτης που καταφέρνει να σκοράρει 200+ πόντους στα πρώτα πέντε παιχνίδια της χρονιάς.

Ο Σλοβένος γκαρντ, επιπλέον έγινε ο πρώτος στην ιστορία του NBA, που έχει 200+ πόντους, 25+ ριμπάουντ και 25+ ασίστ στους πρώτους πέντε αγώνες της σεζόν.

Οι Λέικερς, πήραν τη νίκη απέναντι στους Σπερς, με 118-116, τα ξημερώματα της Πέμπτης (06/11), με την εμφάνισή του να αποτελεί ορόσημο για τον ίδιο.

Αναλυτικά τα στατιστικά του Ντόντσιτς στα πέντε πρώτα παιχνίδια της σεζόν:

VS Γουόριορς: (43 πόντοι,12 ριμπάουντ, 9 ασίστ)

VS Τίμπεργουλβς: (49 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ)

VS Γκρίζιλς: (44 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ)

VS Χιτ: (29 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 10 ασίστ)

VS Σπερς: (35 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 13 ασίστ)

(M.O: 40 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 9.2 ασίστ)