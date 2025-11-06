Με πρωταγωνιστή τον εκπληκτικό Ντόντσιτς, οι Λέικερς επικράτησαν με 118-116 των Σπερς. Μοιραίος στο τέλος ο Σαμπέιν που θα μπορούσε να στείλει το ματς παράταση.

Εξαιρετικό το ξεκίνημα των Λέικερς στη σεζόν. Οι λιμνάνθρωποι πήραν το θρίλερ με 118-116 κόντρα στους Σπερς και έτσι ανέβηκαν στο 8-2, ρίχνοντας στο 5-3 το Σαν Αντόνιο. Ο Σαμπέιν είχε την ευκαιρία να στείλει παράταση το ματς, αλλά έχασε τις βολές, 0.2 δευτερόλεπτα για τη λήξη.

Ο Ντόντσιτς ήταν εκπληκτικός με 35 πόντους, 13 ασίστ, 9 ριμπάουντ και 5 κλεψίματα, ενώ 22 πόντους με 10 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Έιτον. Από την άλλη πλευρά ο Γουεμπανιάμα είχε 19 πόντους με 8 ριμπάουντ και ο Καστλ μέτρησε 16 με 8 ασίστ.

Με επιμέρους 30-20 στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, οι Λέικερς κατάφεραν να φέρουν το ματς στα μέτρα τους και να πάρουν άλλη μια σημαντική νίκη, με τον ΛεΜπρόν να συνεχίζει να βρίσκεται στα... πιτς λόγω τραυματισμού.