Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν σταματά τα ρεκόρ και κατακτά κορυφές.

Οι Νάγκετς κατάφεραν να υποτάξουν τους Λέικερς με 120-113 σε μια βραδιά που ο ΛεΜπρόν πάντως είχε την τιμητική του.

Ο Βασιλιάς λατρεύει να κατακτά κορυφές και αυτό έγινε κόντρα στην παρέα του Γιόκιτς. Ο ΛεΜπρόν είναι πλέον ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα σουτ στην ιστορία του ΝΒΑ.

O Κing James άφησε πίσω του τον θρύλο Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ και έφτασε τα 15.838 εύστοχα στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Ένας παίκτης που συνεχίζει τα... παράσημα και δείχνει πως για εκείνον η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός.

Έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα με τρεις διαφορετικές ομάδες, ενώ φέτος θα ψάξει το δεύτερο στην καριέρα του με τη φανέλα των Λέικερς, σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη πάντως, αφού υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός σε Δύση και Ανατολη.