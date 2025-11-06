Η σχέση ανάμεσα στον Τζα Μοράντ και τον νέο προπονητή των Γκρίζλις, Τουόμας Ίσαλο, δείχνει να έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Οι δυο τους, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, δεν μιλούν σχεδόν καθόλου.

Μετά την ήττα των Μέμφις Γκρίζλις επί των Λέικερς πριν μερικές μέρες, οι δηλώσεις του Τζα Μοράντ που έριχνε... πυρά προς το προπονητικό τιμ προκάλεσαν εντυπώσεις.

Ο Μοράντ εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος και επιθετικός απέναντι στο προπονητικό επιτελείο, αφήνοντας αιχμές στις δηλώσεις του προς τα ΜΜΕ. Όταν ρωτήθηκε για το τι έφταιξε απέναντι στους Λέικερς, η απάντησή του ήταν κοφτή: «Ρωτήστε το προπονητικό επιτελείο». Κι όταν τον πίεσαν για το τι πρέπει να αλλάξει ώστε η ομάδα να μην χάνει τέτοια παιχνίδια, απάντησε με σαρκασμό: «Σύμφωνα με αυτούς, μάλλον το να μη παίζω εγώ».

Οι δηλώσεις αυτές δεν πέρασαν απαρατήρητες. Οι «αρκούδες» αντέδρασαν άμεσα, τιμωρώντας τον με αποκλεισμό ενός αγώνα. Μια ποινή που κοστίζει ακριβά στον σταρ τους, καθώς θα του στερήσει 272.042 δολάρια από το τεράστιο συμβόλαιό του, το οποίο φτάνει τα 39,5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Νέα στοιχεία έχουν βγει στο φως για τη σχέση του πρώην προπονητή της Παρί, Τουόμας Ίσαλο με τον σταρ των «Αρκούδων». Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Kelly Iko, η ένταση μεταξύ Μοράντ και Ίσαλο δεν είναι κάτι καινούργιο. Οι δυο τους μιλούν ελάχιστα στη διάρκεια των αγώνων, ενώ η μεταξύ τους επικοινωνία μοιάζει αποστασιοποιημένη.

«Η γλώσσα του σώματος του Μοράντ, που έλειπε ήδη από το πρωινό shootaround, ήταν κακή όλο το βράδυ. Εκτός από μια σύντομη συνομιλία στα μέσα του τέταρτου δεκαλέπτου στο ματς με τους Ρόκετς, με το παιχνίδι να έχει κριθεί, ο Μοράντ δεν μίλησε καθόλου στον Ίσαλο. Στα τάιμ άουτ, καθόταν μόνος του στην άκρη του πάγκου, βυθισμένος στις σκέψεις του. Δεν υπήρξαν χειραψίες ή ενθαρρυντικά χτυπήματα στην πλάτη από τον προπονητή του κάθε φορά που γινόταν αλλαγή. Η ένταση ήταν αισθητή σε όλο το FedEx Forum».

Ja Morant and Tuomas Iisalo are reportedly barely speaking during games, per @KellyIko



“Memphis, much like Houston, is also in the process of learning a new system, but Morant’s body language, which was lacking at a somber morning shootaround, was off all evening. Outside of a… pic.twitter.com/utMse26CRH — NBACentral (@TheDunkCentral) November 6, 2025

Ο Ίσαλο, που ανέλαβε φέτος τους Γκρίζλις μετά την επιτυχημένη πορεία του με την Παρί, προσπαθεί να επιβάλει τη δική του φιλοσοφία και πειθαρχία. Ωστόσο, η συνύπαρξη με έναν εκρηκτικό χαρακτήρα όπως ο Μοράντ αποδεικνύεται δύσκολη εξίσωση.