Στην κορυφή του TOP 10 της αγωνιστικής του NBA βρέθηκε για πρώτη φορά ο Κούπερ Φλαγκ.

Γεμάτο, με πλούσιο θέαμα ήταν το TOP 10 της βραδιάς που μας πέρασε στο ΝΒΑ, με τον Κούπερ Φλαγκ να βρίσκεται στην κορυφή για πρώτη φορά.

Το νούμερο ένα στα draft του 2025, πραγματοποίησε μια απίστευτη «πτήση», στο καλάθι των Πέλικανς, χαρίζοντας ένα τρομερό highlight στην αναμέτρηση.

Δείτε εδώ το top-10: