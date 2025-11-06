H αστυνομία συνέλαβε τον πρώην παίκτη των Γκρίζλις, Τόνι Άλεν για κατοχή ναρκωτικών.

Μπλέξιμο με τον Νόμο για το άλλοτε αγαπημένο παιδί των Γκρίζλις (αγωνίστηκε μεταξύ άλλων και στους Σέλτικς) και έναν εκ των κορυφαίων αμυντικών του ΝΒΑ όταν αγωνιζόταν. Ο λόγος για τον Τόνι Άλεν που σύμφωνα με το Action News 5 συνελή στο Αρκάνσας για κατοχή ναρκωτικών, αφού η αστυνομία βρήκε μαριχουάνα και κοκαΐνη κατά τη διάρκεια ελέγχου.

«Κατά τη διάρκεια της επαφής, ένας αστυνομικός ανίχνευσε μια έντονη οσμή μαριχουάνας που προερχόταν από το εσωτερικό του οχήματος, γεγονός που τον οδήγησε να δώσει εντολή και στα δύο άτομα να βγουν από το αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί έψαξαν τον Άλεν και βρήκαν ένα πακέτο μαριχουάνας πάνω του. Οι αστυνομικοί βρήκαν επίσης διάφορα σύνεργα ναρκωτικών που περιείχαν μαριχουάνα. Μια έρευνα του οχήματος αποκάλυψε ένα κουτί τσιγάρων στο κάθισμα του συνοδηγού του Άλεν με μια λευκή σκόνη που αργότερα βρέθηκε θετική σε κοκαΐνη», αναφέρεται.

Οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο 33χρονος Ουίλιαμ Χάτον.