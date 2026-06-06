Παίκτρια του Παναθηναϊκού για έναν ακόμα χρόνο θα παραμείνει η Ιωάννα Χατζηλεοντή, η οποία και ανανέωσε το συμβόλαιό της με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός Α.Ο. ανακοίνωσε ότι η Ιωάννα Χατζηλεοντή θα παραμείνει στο «τριφύλλι» έως και το καλοκαίρι του 2027.

Συγκεκριμένα υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τις «πράσινες» και θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην ομάδα της Σελέν Ερντέμ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ιωάννα Χατζηλεοντή στο τμήμα μπάσκετ γυναικών.

Η διεθνής φόργουορντ παραμένει στον Παναθηναϊκό υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή στο www.pao1908.com η Ιωάννα Χατζηλεοντή ανέφερε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα παραμείνω για τρίτη χρονιά στον Παναθηναϊκό. Εκτιμώ πολύ την εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο Σύλλογος και η ομάδα για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Εύχομαι να έχουμε μια καλή σεζόν, με υγεία πάνω από όλα και θα δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους υψηλούς μας στόχους».