Ο Αϊζάια Τζο πάτησε για λίγο γραμμή, ενώ δέχθηκε φάουλ από τον Καμαρά στο Μπλέιζερς-Θάντερ, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση. Θύμισε Ντουράντ με Μπακς το 2021.

Σκληρά καρύδια αποδεικνύονται φέτος οι Μπλέιζερς. To Πόρτλαντ επικράτησε των Θάντερ με 121-119 σε θρίλερ. Μάλιστα με το σκορ στο 121-118, ο Τζο θέλησε να σηκωθεί για τρεις και δέχθηκε φάουλ. Όμως όπως φάνηκε και στο replay το πόδι του πατούσε τη γραμμή και έτσι πήρε δύο βολές και έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στα 0.6 για το τέλος.

Μια φάση που ξύπνησε μνήμες από το Game 7 των Νετς με τους Μπακς το 2021. Τότε ο Κέβιν Ντουράντ πήρε την ευθύνη με το σκορ στο 107-109 και ισοφάρισε. Θα μπορούσε να είχε χαρίσει και την νίκη-πρόκριση στο Μπρούκλιν, αλλά το πόδι του πατούσε για λίγο πάνω στη γραμμή.

Το ματς πήγε παράταση, εκεί όπου άντεξαν οι Μπακς του Αντετοκούνμπο, προκρίθηκαν και στη συνέχεια έφτασαν μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος