Γουέστμπρουκ για Νάγκετς: «Αν δεν με θέλουν, δεν μπορώ να κάνω κάτι, θα με θέλει κάποιος άλλος»
Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ άνοιξε τα χαρτιά του σχετικά με την αποχώρησή του από τους Ντένβερ Νάγκετς, αποκαλύπτοντας πως ο ίδιος ήθελε να παραμείνει στην ομάδα, ωστόσο η απόφαση δεν ήταν δική του.
Μετά από μια εξαιρετική σεζόν στο Ντένβερ, ο 36χρονος πλέον γκαρντ βρήκε νέο σταθμό στην καριέρα του, υπογράφοντας με τους Σακραμέντο Κινγκς για τη σεζόν 2025-26, παρότι είχε οψιόν παραμονής στους Νάγκετς για έναν ακόμη χρόνο.
Επιστρέφοντας ως αντίπαλος στην «Ball Arena», ο Γουέστμπρουκ μίλησε στο «The Denver Post» και ήταν ξεκάθαρος: «Δεν ήταν δική μου επιλογή να αποχωρήσω, αλλά τι να κάνεις, όλα μέρος της ζωής είναι. Αν δεν με θέλουν, δεν μπορώ να κάνω κάτι, θα με θέλει κάποιος άλλος. Εγώ θεωρώ ότι είχα μια πολύ καλή χρονιά».
Όταν ρωτήθηκε τι κρατά από το πέρασμά του στους Νάγκετς, απάντησε: «Πάντα προσπαθώ να παίρνω τα θετικά, έπαιξα μπάσκετ, γνώρισα πολλούς νέους ανθρώπους και οπαδούς και είμαι ευγνώμων που μπορώ να το κάνω αυτό. Τώρα οι μπίζνες είναι μπίζνες, δεν μπορώ να κάνω κάτι».
Russell Westbrook on not returning to the Denver Nuggets:— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) November 4, 2025
“They didn’t want me back.”
…
“I don’t go anywhere I’m not wanted.”
On NOT picking up the player option:
“They told me not to.” pic.twitter.com/f4lno2Yutk
