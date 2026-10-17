O Nίκολα Γιόκιτς έκανε για άλλη μια φορά τα μαγικά του και οι Λέικερς έμειναν απλά να τον κοιτάζουν.

Οι Ντένβερ Νάγκετς έριξαν στο... καναβάτσο τους Λέικερς με 121-106, έχοντας σε καλή βραδιά τον Τζαμάλ Μάρει (21 πόντους και 6 ασίστ).

Από την πλευρά του ο Νίκολα Γιόκιτς έπαιξε σβηστά και τελείωσε με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 2 κλεψίματα. Πάντως πρόλαβε να δώσει στον κόσμο και στιγμές μαγείας.

Σε μια από αυτές ξεδίπλωσε τον αιφνιδιασμό με φοβερή πάσα πίσω από την πλάτη, κάνοντας εύκολη τη ζωή του συμπαίκτη του, Μπραζίλ.