Ο Πρέσιους Ατσίουα, που απασχόλησε αρκετές ομάδες της Euroleague, τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του στο Σακραμέντο για λογαριασμό των Κινγκς, όπως αναφέρει ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Σαμς Σαράνια.

Στην περσινή του παρουσία με τους Νικς, ο 26χρονος, μέτρησε 6.6 πόντους και 5.6 ριμπάουντ μ.ο ανά αγώνα.

Η ανάρτηση του Σαμς Σαράνια για τον Πρέσιους Ατσίουα: