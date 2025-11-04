Ατσίουα: Υπογράφει στους Κινγκς
Στο NBA και συγκεκριμένα στους Σακραμέντο Κινγκς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Πρέσιους Ατσίουα.
Ο Πρέσιους Ατσίουα, που απασχόλησε αρκετές ομάδες της Euroleague, τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του στο Σακραμέντο για λογαριασμό των Κινγκς, όπως αναφέρει ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Σαμς Σαράνια.
Παναθηναϊκός: Οι σέντερ που κυκλοφορούν ελεύθεροι και ο Ατσίουα
Στην περσινή του παρουσία με τους Νικς, ο 26χρονος, μέτρησε 6.6 πόντους και 5.6 ριμπάουντ μ.ο ανά αγώνα.
Η ανάρτηση του Σαμς Σαράνια για τον Πρέσιους Ατσίουα:
The Kings are expected to waive second-year center Isaac Jones to make roster space to sign Achiuwa, sources said. https://t.co/Rl2tiUUh1w— Shams Charania (@ShamsCharania) November 4, 2025
