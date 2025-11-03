Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έμεινε στους 9 πόντους και οι Σανς υπέταξαν τους Σπερς, με τον Τζόρνταν Οτ να εξηγεί τον τρόπο προσέγγισής τους απέναντι στον Γάλλο σούπερ σταρ.

Ήταν 30 Οκτωβρίου του 2024 όταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έμεινε για τελευταία σε μονοψήφιο αριθμό πόντων. Τότε ήταν 6 συνολικά, απέναντι στη σκληρή άμυνα των Θάντερ.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά, οι Φοίνιξ Σανς επικράτησαν με 130-118 των Σπερς, κρατώντας τον Γουεμπανιάμα στους 9 πόντους. Ο Γάλλος σούπερ σταρ σκόραρε 9, με 4/14 εντός παιδιάς μαζί με 6 λάθη και ο Τζόρνταν Οτ έδωσε τη δική του εξήγηση στη συνέντευξη Τύπου, για το πώς σταμάτησε η ομάδα του τον Γουεμπανιάμα.

«Απόψε ήταν ένα πολύ καλό τεστ για το πώς να προστατεύσουμε τη ρακέτα και ήταν μια πολύ καλή δουλειά συνολικά» ανέφερε ο Τζόρνταν Οτ, που συνέχισε για την προσαρμογή πάνω στον Γουεμπανιάμα.

«Ο στόχος κάθε βράδυ είναι συγκεκριμένος, να μην τους αφήσουμε να πιάσουν την μπάλα στα σημεία που θέλουν. Πρέπει να πιέζουμε νωρίς την μπάλα. Όταν περνούν το κέντρο, να σε νιώθουν.

Παίζουν πολύ από το ποστ και από τις 45 μοίρες, οπότε δεν έπρεπε να πιάνουν την μπάλα εύκολα σε αυτά τα σημεία» ήταν τα λόγια του κόουτς των Σανς. Που είδε την ομάδα του να κάνει εξαιρετική δουλειά και να γίνεται η πρώτη που παίρνει το... σκαλπ των Σπερς στη φετινή σεζόν.