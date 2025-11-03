NBA, Γουεμπανιάμα: Ο κόουτς των Σανς εξήγησε πώς η ομάδα του τον κράτησε σε μονοψήφια νούμερα
Ήταν 30 Οκτωβρίου του 2024 όταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έμεινε για τελευταία σε μονοψήφιο αριθμό πόντων. Τότε ήταν 6 συνολικά, απέναντι στη σκληρή άμυνα των Θάντερ.
Σχεδόν έναν χρόνο μετά, οι Φοίνιξ Σανς επικράτησαν με 130-118 των Σπερς, κρατώντας τον Γουεμπανιάμα στους 9 πόντους. Ο Γάλλος σούπερ σταρ σκόραρε 9, με 4/14 εντός παιδιάς μαζί με 6 λάθη και ο Τζόρνταν Οτ έδωσε τη δική του εξήγηση στη συνέντευξη Τύπου, για το πώς σταμάτησε η ομάδα του τον Γουεμπανιάμα.
«Απόψε ήταν ένα πολύ καλό τεστ για το πώς να προστατεύσουμε τη ρακέτα και ήταν μια πολύ καλή δουλειά συνολικά» ανέφερε ο Τζόρνταν Οτ, που συνέχισε για την προσαρμογή πάνω στον Γουεμπανιάμα.
«Ο στόχος κάθε βράδυ είναι συγκεκριμένος, να μην τους αφήσουμε να πιάσουν την μπάλα στα σημεία που θέλουν. Πρέπει να πιέζουμε νωρίς την μπάλα. Όταν περνούν το κέντρο, να σε νιώθουν.
Παίζουν πολύ από το ποστ και από τις 45 μοίρες, οπότε δεν έπρεπε να πιάνουν την μπάλα εύκολα σε αυτά τα σημεία» ήταν τα λόγια του κόουτς των Σανς. Που είδε την ομάδα του να κάνει εξαιρετική δουλειά και να γίνεται η πρώτη που παίρνει το... σκαλπ των Σπερς στη φετινή σεζόν.
"Don't let that catch be easy."— Duane Rankin (@DuaneRankin) November 3, 2025
Jordan Ott on defense as Suns took on challenge of keeping Victor Wembanyama from getting the ball in desired spots.
Spurs phenom only 9 points in Suns win.
"Tonight was a good test on how we protect the paint and it was a good job overall."… pic.twitter.com/cuuZfoSSZx
