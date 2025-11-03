Με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να έχει μια πολύ κακή βραδιά, οι Σπερς γνώρισαν την ήττα με 130-118 από τους Σανς στο Φοίνιξ.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έμεινε σε μονοψήφια νούμερα σκοραρίσματος μετά από σχεδόν έναν χρόνο, συγκεκριμένα από τις 30 Οκτωβρίου του 2024 και έτσι οι Σπερς (5-1) ηττήθηκαν για πρώτη φορά στη σεζόν στο Φοίνιξ, με 130-118 από τους Σανς (3-4).

Ο Γάλλος σούπερ σταρ των Σπερς έμεινε στους 9 πόντους με 4/14 εντός παιδιάς, ενώ μέτρησε και 6 λάθη, κάτι που φυσιολογικά περιόρισε πολύ τις ελπίδες των Σπερς, που το μόνο το οποίο κατάφεραν ήταν να μειώσουν σε 111-97, περίπου 7 λεπτά πριν το τέλος.

Από την πλευρά των ηττημένων, ο Ντέβιν Μπούκερ έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση, έχοντας 28 πόντους και 13 ασίστ, με 10/15 εντός παιδιάς, ο Γκρέισον Άλεν και ο Ράιαν Νταν προσέθεσαν ακόμα 17 και το παιχνίδι τελείωσε αρκετά νωρίς, μιας και στο ημίχρονο η διαφορά είχε προσεγγίσει τους 20.

Για τους Σπερς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Στέφον Καστλ, ο οποίος σκόραρε 26 με 10/16 εντός παιδιάς (2/5 3π.), μοίρασε 5 ασίστ, δίπλα στα 7 ριμπάουντ του, ενώ τον ακολούθησε με άλλους 19 ο Κέλντον Τζόνσον από τον πάγκο.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-24, 70-52, 102-78, 130-118