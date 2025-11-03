Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έμεινε σε μονοψήφια νούμερα σκοραρίσματος μετά από σχεδόν έναν χρόνο, συγκεκριμένα από τις 30 Οκτωβρίου του 2024 και έτσι οι Σπερς (5-1) ηττήθηκαν για πρώτη φορά στη σεζόν στο Φοίνιξ, με 130-118 από τους Σανς (3-4).
Ο Γάλλος σούπερ σταρ των Σπερς έμεινε στους 9 πόντους με 4/14 εντός παιδιάς, ενώ μέτρησε και 6 λάθη, κάτι που φυσιολογικά περιόρισε πολύ τις ελπίδες των Σπερς, που το μόνο το οποίο κατάφεραν ήταν να μειώσουν σε 111-97, περίπου 7 λεπτά πριν το τέλος.
Από την πλευρά των ηττημένων, ο Ντέβιν Μπούκερ έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση, έχοντας 28 πόντους και 13 ασίστ, με 10/15 εντός παιδιάς, ο Γκρέισον Άλεν και ο Ράιαν Νταν προσέθεσαν ακόμα 17 και το παιχνίδι τελείωσε αρκετά νωρίς, μιας και στο ημίχρονο η διαφορά είχε προσεγγίσει τους 20.
Για τους Σπερς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Στέφον Καστλ, ο οποίος σκόραρε 26 με 10/16 εντός παιδιάς (2/5 3π.), μοίρασε 5 ασίστ, δίπλα στα 7 ριμπάουντ του, ενώ τον ακολούθησε με άλλους 19 ο Κέλντον Τζόνσον από τον πάγκο.
Τα δωδεκάλεπτα: 31-24, 70-52, 102-78, 130-118
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.