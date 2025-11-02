NBA, Αντετοκούνμπο: Ο Γουέστμπρουκ του έκανε... κεφαλοκλείδωμα, απλό φάουλ καταλογίστηκε από τους διαιτητές! (vid)
Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την 2η ήττα τους ύστερα από τα έξι πρώτα παιχνίδια του NBA, καθώς οι Σακραμέντο Κινγκς κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη από το Μιλγουόκι με 135-133.
Ωστόσο, ένα παράδοξο σκηνικό έλαβε χώρα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στην αναμέτρηση στο Fiserv Forum. Συγκεκριμένα, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ τράβηξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο γύρω από τον λαιμό σαν να του κάνει... κεφαλοκλείδωμα σε μια προσπάθεια να τον σταματήσει από το σκοράρισμα και να του πάρει την μπάλα.
Ο Greek Freak, όμως, παρέμεινε ψύχραιμος όπως πάντα και δεν έδωσε συνέχεια στη φάση. Οι διαιτητές είδαν τι συνέβη στο replay, αλλά τελικά καταλόγισαν μόνο ένα απλό φάουλ.
