Μπακς - Κινγκς 133-135: «Βασιλιάδες» στο Μιλγουόκι, ωραίος αλλά και... μοιραίος ο Γιάννης!

Γιώργος Κούβαρης
Οι Σακραμέντο Κινγκς κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη από το Μιλγουόκι, κερδίζοντας τους Μπακς με 135-133 έχοντας τετράδα... φωτιά. Ο Γιάννης (26π.-11ριμπ.) το πάλεψε στο τέλος αλλά δεν μπόρεσε να γλιτώσει την ήττα για την ομάδα του.

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την 2η ήττα τους ύστερα από τα έξι πρώτα παιχνίδια του NBA!

Αν και πραγματοποιήσαν τρομερό ξεκίνημα στο ματς με υψηλά ποσοστά ευστοχίας, η συνέχεια δεν ήταν ίδια με αποτέλεσμα να κάνουν οι Σακραμέντο Κινγκς την ζημιά και να αποδράσουν με τη νίκη από το Fiserv Forum του Μιλγουόκι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (26 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ) θα μπορούσε να γίνει ο ήρωας της βραδιάς έχοντας πάρει... πάνω την κατάσταση στο τελευταίο κομμάτι της 4ης περιόδου φέρνοντας τους Μπακς σε απόσταση αναπνοής ωστόσο υπέπεσε σε λάθος πάσα στα 19'' πριν από το τέλος με το σκορ στο 133-132 υπέρ των Κινγκς με αποτέλεσμα να χαθεί και η ευκαιρία.

Για τους Κινγκς οι οποίοι αντέδρασαν, έκαναν την ανατροπή από το -15 και βρέθηκαν να έχουν διψήφια διαφορά, τέσσερις παίκτες είχαν 20+ πόντους. Ο λόγος για τους Ζακ Λαβίν (31π.), Ντεμάρ ΝτεΡόζαν (29π.), Ντένις Σρούντερ (24π., 7ασ.) και Ντομάντας Σαμπόνις (24π., 13ριμπ., 6ασ.)

 

Μπακς – Κινγκς: Ο αγώνας

Κάτι παραπάνω από εκρηκτικό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για τους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι έβλεπαν το καλάθι των Κινγκς σαν... βαρέλι. Δεν σταμάτησαν να «πυροβολούν» έξω από τα 7.25 μέτρα με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 15 πόντους διαφορά (18-33) έχοντας ελέγξει πλήρως το ματς. Ο Γιάννης δεν χρειάστηκε να σκοράρει, καθώς το έκαναν... όλοι οι υπόλοιποι με αποτέλεσμα να έχουν οι Μπακς στο πρώτο δωδεκάλεπτο 9/11 δίποντα, 8/13 τρίποντα, 5/6 βολές, 8 ριμπάουντ, 12 ασίστ , 1 κλέψιμο και ΚΑΝΕΝΑ λάθος. Αποτέλεσμα; Να προηγηθούν με 47-36 χάρη στην επίθεσή τους.

Παρόλα αυτά η συνέχεια δεν ήταν ίδια και αυτό διότι οι Κινγκς πραγματοποίησαν την αντεπίθεσή τους. Με τους ΝτεΡόζαν (19π.) και Λαβίν (18π.) να πρωτοστατούν μείωσαν αρχικά σε 56-60 ενώ λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου (71-70 οι Μπακς) είχαν καταφέρει να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια (70-70 στο 23') έχοντας «απαντήσει» στους Μπακς.

Ο Γιάννης έκλεισε το ημίχρονο έχοντας 10 πόντους (3/6 δίποντα, 4/8 βολές), 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ με τους Γκριν (13π.), Πόρτις (10π.) και Τρεντ (10π.) να ήταν οι υπόλοιποι διψήφιοι.

Η αντεπίθεση για την ομάδα του Σακραμέντο έγινε ακόμα μεγαλύτερη μετά την έναρξη του β' ημιχρόνου. Το δίδυμο Λαβίν-ΝτεΡόζαν συνέχιζε ακάθεκτο, οι γηπεδούχοι είχαν χάσει την ευστοχία τους και την εκρηκτικότητά τους και κάπως έτσι οι Κινγκς έτρεξαν σερί 13-0 με το οποίο μετέτρεψαν το 83-81 των Μπακς σε... 83-94 υπέρ τους! Η 3η περίοδος έκλεισε έχοντας μειώσει το Μιλγουόκι με 102-108 με τον Γιάννη να είχε έως εκείνο το σημείο 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Στην τελευταία περίοδο οι Κινγκς συνέχισαν να διατηρούν το προβάδισμα, την ώρα που οι Μπακς έβρισκαν λύσεις στην επίθεση με τον Κάιλ Κούζμα αλλά δεν είχαν απαντήσεις στην άμυνά τους. Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε πετύχει τους 16 πρώτους πόντους της ομάδας τους έχοντας μονοπωλήσει και τις επιθέσεις. Αν και οι Κινγκς κρατούσαν το προβάδισμα σε διψήφιες παρυφές, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφερε το ματς την μία κατοχή (129-127) σχεδόν 2:40 για το τέλος του ματς.

Μάλιστα ο Έλληνας φόργουορντ πήρε τη σκυτάλη από τον Κούζμα φέρνοντας τους Μπακς σε απόσταση για αναπνοής (132-133) αλλά υπέπεσε σ' ένα ολέθριο λάθος στα 20'' σε πάσα σε συμπαίκτη του, με τον Σρούντερ με 2/2 βολές για το 132-135 στα 14''. Το Μιλγουόκι είχε την ευκαιρία για την ισοφάριση αλλά ο Γκριν αστόχησε στο τρίποντο.

Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο

  • Χρόνος Συμμετοχής: 32:00'
  • Πόντοι: 26
  • Δίποντα: 7/12
  • Τρίποντα: 1/1
  • Βολές: 9/14
  • Ριμπάουντ: 11
  • Ασίστ: 8
  • Λάθη: 1

Τα δωδεκάλεπτα: 47-36, 71-70, 102-108, 133-135.

Milwaukee BucksMINPTSOREBDREBREBASTSTLBLKTOFGFG%3PT3PT%FTFT%PF+/-
#34Giannis Antetokounmpo3226471181118-1361.5%1-1100.0%9-1464.3%3-1
#3Myles Turner24921302023-650.0%3-475.0%0-20.0%5+1
#5Gary Trent Jr.321700020015-771.4%4-666.7%3-560.0%20
#20AJ Green301704420006-1250.0%4-1040.0%1-250.0%5-2
#13Ryan Rollins361604482038-1361.5%0-30.0%0-00.0%3-2
#12Taurean Prince13303300001-250.0%1-250.0%0-00.0%2-5
#9Bobby Portis231615620016-966.7%2-366.7%2-2100.0%1-5
#18Kyle Kuzma222201110009-1369.2%0-20.0%4-4100.0%2+2
#00Jericho Sims--000000000-00%0-00%0-00%00
#17Amir Coffey15421320102-366.7%0-10.0%0-00.0%0-2
#50Cole Anthony13302250031-425.0%0-00.0%1-250.0%3+2
#43Thanasis AntetokounmpoDNP - Coach’s Decision
#11Gary HarrisDNP - Coach’s Decision
#44Andre Jackson Jr.DNP - Coach’s Decision
TEAM TOTALS1339283730521149-8259.8%15-3246.9%20-3164.5%26

Sacramento KingsMINPTSOREBDREBREBASTSTLBLKTOFGFG%3PT3PT%FTFT%PF+/-
#11Domantas Sabonis3724581361038-1361.5%0-20.0%8-1080.0%5+6
#32Dylan Cardwell5201100001-1100.0%0-00.0%0-00.0%1-12
#10DeMar DeRozan4129044300210-1952.6%0-10.0%9-1090.0%2+4
#17Dennis Schroder372405572038-1361.5%3-560.0%5-5100.0%10
#8Zach LaVine393104421008-1747.1%6-1346.2%9-1090.0%2-3
#19Drew Eubanks111001110005-683.3%0-00.0%0-10.0%1-3
#42Maxime Raynaud4010100000-10.0%0-00.0%0-00.0%10
#18Russell Westbrook3312325102014-1428.6%0-50.0%4-4100.0%5+15
#23Keon Ellis16310112001-250.0%1-250.0%0-00.0%1-2
#5Nique Clifford16012300100-10.0%0-00.0%0-00.0%2+8
#7Doug McDermottDNP - Coach’s Decision
#9Dario SaricDNP - Coach’s Decision
#3Isaac JonesDNP - Coach’s Decision
#29Daeqwon PlowdenDNP - Coach’s Decision
#22Devin CarterDNP - Coach’s Decision
TEAM TOTALS1351127383081945-8751.7%10-2835.7%35-4087.5%21
     

