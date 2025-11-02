Οι Σακραμέντο Κινγκς κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη από το Μιλγουόκι, κερδίζοντας τους Μπακς με 135-133 έχοντας τετράδα... φωτιά. Ο Γιάννης (26π.-11ριμπ.) το πάλεψε στο τέλος αλλά δεν μπόρεσε να γλιτώσει την ήττα για την ομάδα του.

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την 2η ήττα τους ύστερα από τα έξι πρώτα παιχνίδια του NBA!

Αν και πραγματοποιήσαν τρομερό ξεκίνημα στο ματς με υψηλά ποσοστά ευστοχίας, η συνέχεια δεν ήταν ίδια με αποτέλεσμα να κάνουν οι Σακραμέντο Κινγκς την ζημιά και να αποδράσουν με τη νίκη από το Fiserv Forum του Μιλγουόκι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (26 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ) θα μπορούσε να γίνει ο ήρωας της βραδιάς έχοντας πάρει... πάνω την κατάσταση στο τελευταίο κομμάτι της 4ης περιόδου φέρνοντας τους Μπακς σε απόσταση αναπνοής ωστόσο υπέπεσε σε λάθος πάσα στα 19'' πριν από το τέλος με το σκορ στο 133-132 υπέρ των Κινγκς με αποτέλεσμα να χαθεί και η ευκαιρία.

Για τους Κινγκς οι οποίοι αντέδρασαν, έκαναν την ανατροπή από το -15 και βρέθηκαν να έχουν διψήφια διαφορά, τέσσερις παίκτες είχαν 20+ πόντους. Ο λόγος για τους Ζακ Λαβίν (31π.), Ντεμάρ ΝτεΡόζαν (29π.), Ντένις Σρούντερ (24π., 7ασ.) και Ντομάντας Σαμπόνις (24π., 13ριμπ., 6ασ.)

Μπακς – Κινγκς: Ο αγώνας

Κάτι παραπάνω από εκρηκτικό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για τους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι έβλεπαν το καλάθι των Κινγκς σαν... βαρέλι. Δεν σταμάτησαν να «πυροβολούν» έξω από τα 7.25 μέτρα με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 15 πόντους διαφορά (18-33) έχοντας ελέγξει πλήρως το ματς. Ο Γιάννης δεν χρειάστηκε να σκοράρει, καθώς το έκαναν... όλοι οι υπόλοιποι με αποτέλεσμα να έχουν οι Μπακς στο πρώτο δωδεκάλεπτο 9/11 δίποντα, 8/13 τρίποντα, 5/6 βολές, 8 ριμπάουντ, 12 ασίστ , 1 κλέψιμο και ΚΑΝΕΝΑ λάθος. Αποτέλεσμα; Να προηγηθούν με 47-36 χάρη στην επίθεσή τους.

Παρόλα αυτά η συνέχεια δεν ήταν ίδια και αυτό διότι οι Κινγκς πραγματοποίησαν την αντεπίθεσή τους. Με τους ΝτεΡόζαν (19π.) και Λαβίν (18π.) να πρωτοστατούν μείωσαν αρχικά σε 56-60 ενώ λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου (71-70 οι Μπακς) είχαν καταφέρει να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια (70-70 στο 23') έχοντας «απαντήσει» στους Μπακς.

Ο Γιάννης έκλεισε το ημίχρονο έχοντας 10 πόντους (3/6 δίποντα, 4/8 βολές), 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ με τους Γκριν (13π.), Πόρτις (10π.) και Τρεντ (10π.) να ήταν οι υπόλοιποι διψήφιοι.

Η αντεπίθεση για την ομάδα του Σακραμέντο έγινε ακόμα μεγαλύτερη μετά την έναρξη του β' ημιχρόνου. Το δίδυμο Λαβίν-ΝτεΡόζαν συνέχιζε ακάθεκτο, οι γηπεδούχοι είχαν χάσει την ευστοχία τους και την εκρηκτικότητά τους και κάπως έτσι οι Κινγκς έτρεξαν σερί 13-0 με το οποίο μετέτρεψαν το 83-81 των Μπακς σε... 83-94 υπέρ τους! Η 3η περίοδος έκλεισε έχοντας μειώσει το Μιλγουόκι με 102-108 με τον Γιάννη να είχε έως εκείνο το σημείο 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Στην τελευταία περίοδο οι Κινγκς συνέχισαν να διατηρούν το προβάδισμα, την ώρα που οι Μπακς έβρισκαν λύσεις στην επίθεση με τον Κάιλ Κούζμα αλλά δεν είχαν απαντήσεις στην άμυνά τους. Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε πετύχει τους 16 πρώτους πόντους της ομάδας τους έχοντας μονοπωλήσει και τις επιθέσεις. Αν και οι Κινγκς κρατούσαν το προβάδισμα σε διψήφιες παρυφές, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφερε το ματς την μία κατοχή (129-127) σχεδόν 2:40 για το τέλος του ματς.

Μάλιστα ο Έλληνας φόργουορντ πήρε τη σκυτάλη από τον Κούζμα φέρνοντας τους Μπακς σε απόσταση για αναπνοής (132-133) αλλά υπέπεσε σ' ένα ολέθριο λάθος στα 20'' σε πάσα σε συμπαίκτη του, με τον Σρούντερ με 2/2 βολές για το 132-135 στα 14''. Το Μιλγουόκι είχε την ευκαιρία για την ισοφάριση αλλά ο Γκριν αστόχησε στο τρίποντο.

Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Χρόνος Συμμετοχής: 32:00'

32:00' Πόντοι : 26

: 26 Δίποντα : 7/12

: 7/12 Τρίποντα : 1/1

: 1/1 Βολές : 9/14

: 9/14 Ριμπάουντ : 11

: 11 Ασίστ : 8

: 8 Λάθη: 1

Τα δωδεκάλεπτα: 47-36, 71-70, 102-108, 133-135.

Milwaukee Bucks MIN PTS OREB DREB REB AST STL BLK TO FG FG% 3PT 3PT% FT FT% PF +/- #34 Giannis Antetokounmpo 32 26 4 7 11 8 1 1 1 8-13 61.5% 1-1 100.0% 9-14 64.3% 3 -1 #3 Myles Turner 24 9 2 1 3 0 2 0 2 3-6 50.0% 3-4 75.0% 0-2 0.0% 5 +1 #5 Gary Trent Jr. 32 17 0 0 0 2 0 0 1 5-7 71.4% 4-6 66.7% 3-5 60.0% 2 0 #20 AJ Green 30 17 0 4 4 2 0 0 0 6-12 50.0% 4-10 40.0% 1-2 50.0% 5 -2 #13 Ryan Rollins 36 16 0 4 4 8 2 0 3 8-13 61.5% 0-3 0.0% 0-0 0.0% 3 -2 #12 Taurean Prince 13 3 0 3 3 0 0 0 0 1-2 50.0% 1-2 50.0% 0-0 0.0% 2 -5 #9 Bobby Portis 23 16 1 5 6 2 0 0 1 6-9 66.7% 2-3 66.7% 2-2 100.0% 1 -5 #18 Kyle Kuzma 22 22 0 1 1 1 0 0 0 9-13 69.2% 0-2 0.0% 4-4 100.0% 2 +2 #00 Jericho Sims -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 #17 Amir Coffey 15 4 2 1 3 2 0 1 0 2-3 66.7% 0-1 0.0% 0-0 0.0% 0 -2 #50 Cole Anthony 13 3 0 2 2 5 0 0 3 1-4 25.0% 0-0 0.0% 1-2 50.0% 3 +2 #43 Thanasis Antetokounmpo DNP - Coach’s Decision #11 Gary Harris DNP - Coach’s Decision #44 Andre Jackson Jr. DNP - Coach’s Decision TEAM TOTALS 133 9 28 37 30 5 2 11 49-82 59.8% 15-32 46.9% 20-31 64.5% 26