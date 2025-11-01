Προβλήματα για τον πρώην προπονητή της Παρί: Τον «έκραξε» ο σούπερ-σταρ της ομάδας, Τζα Μοράντ
Οι Μέμφις Γκρίζλις υποδέχθηκαν τους Λος Άντζελες Λέικερς που είχαν σε τρομερή βραδιά τον Λούκα Ντόντσιτς και ηττήθηκαν εντός έδρας με 117-112.
Ο μεγάλος σταρ των γηπεδούχων, Τζα Μοράντ, μπορεί να πέρασε εντός παρκέ 30:58 λεπτά, ωστόσο μπόρεσε να σημειώσει μόλις 8 πόντους και να μοιράσεις επτά ασίστ.
Ο ίδιος, μετά το τέλος του αγώνα την είπε προς το προπονητικό επιτελείο της ομάδας του. Υπενθυμίζουμε φυσικά ότι προπονητής στους Γκρίζλις είναι πλέον ο Τουόμας Ίσαλο που βρισκόταν στον πάγκο της Παρί.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σε κάθε ερώτηση που του έκαναν οι δημοσιογράφοι, εκείνος τους έλεγε να πάνε και να ρωτήσουν τους προπονητές.
Ja Morant when asked questions from the media:
“Go ask the coaching staff.”
And then asked what could have been done differently, other than asking the coaching staff:
“According to them, probably don’t play me.”
(🎥 @50NuancesDeNBA)
pic.twitter.com/BNOIxhl0xa— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 1, 2025
