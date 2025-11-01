Επιβλητική επιστροφή Ντόντσιτς και «διπλό» των Λέικερς επί των Γκρίζλις με 117-112.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των Μέμφις Γκρίζλις έχοντας επιβληθεί με 117-112. Οι νικητές είδαν τον Λούκα Ντόντσιτς να επιστρέφει στη δράση από εκεί όπου είχε σταματήσει.

Μπορεί στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου οι Λέκιερς να ήταν πίσω στο σκορ με 69-55, στην τρίτη περίοδο επέστρεψαν και στη συνέχεια πήραν εκ νέου του προβάδισμα, φτάνοντας έτσι στη νίκη, την ώρα όπου ο Σλοβένος σταρ σημείωσε ένα ακόμη double double.

Πιο συγκεκριμένα, ο Λούκα Ντόντσιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 44 πόντους και 12 ριμπάουντ. Επόμενος στη λίστα των σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Όστιν Ριβς που είχε 21 πόντους, 13 είχε ο Τζέικ ΛαΡάβια ενώ με 12 τελείωσε ο Μάρκους Σμαρτ.

Από τους Γκρίζλις, συνολικά έξι παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων. Από 16 μέτρησαν οι Τζοκ Λαντέιλ με τον Τζέιλεν Γουέλς, 15 είχε ο Τζάρεν Τζάκσον, 13 ο Σέντριτς Κάουαρντ ενώ με 12 τελείωσαν Κάλντουελ Πόουπ και Καμ Σπένσερ.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-31, 69-55, 91-89, 112-117