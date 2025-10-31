Ο κορυφαίος ρεπόρτερ του ΝΒΑ, Σαμς Σαράνια στάθηκε στο μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Είναι ο κορυφαίος ρεπόρτερ του ΝΒΑ και ότι και αν πει, θα πρέπει να τον ακούσεις προσεκτικά. Ο λόγος για τον Σαμς Σαράνια ο οποίος μίλησε στο Flagrant Podcast και ζήτησε από τον κόσμο να έχει το νού του για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, του Τρέι Γιανγκ και του ΛεΜπρόν Τζέιμς και το κατά πόσο μπορεί να αλλάξουν ομάδες.

Για τον Γιανγκ τόνισε πως δεν έχει επεκτείνει το συμβόλαιο του με τους Χοκς και ανέφερε πως η αγορά είναι ανοιχτή. Πρόσθεσε για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς πως δεν νομίζει πως ξέρει ακόμα και ο ίδιος αν θα κλείσει την καριέρα του στους Λέικερς, αφού θα είναι free agent στο τέλος της σεζόν που διανύουμε.

Πάντως συμπεριέλαβε και το όνομα του Greek Freak στην κουβέντα για ενδεχόμενη μετακίνηση.

O Σαράνια μεταξύ άλλων τόνισε στο ίδιο podcast μεταξύ άλλων για τον Έλληνα σταρ πως: «Υπήρξε μία περίοδος όπου οι Νικς ήξεραν πως ήθελε να παίξει στη Νέα Υόρκη».

O Aντετοκούνμπο έχει player option στο συμβόλαιο του για τη σεζόν 2027-28, ωστόσο δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών τον συνδέουν με τους Νικς για ενδεχόμενη ανταλλαγή.