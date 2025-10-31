Σαράνια για Αντετοκούνμπο: «Υπήρξε μία περίοδος όπου οι Νικς ήξεραν πως ήθελε να παίξει στη Νέα Υόρκη»

Ο Σαμς Σαράνια, μέσα από το podcast Flagrant, μίλησε μεταξύ άλλων για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και σημείωσε ότι για ένα διάστημα, τόσο οι Νικς όσο και οι Μπακς, ήξεραν ότι ο ίδιος θέλει να παίξει στη Νέα Υόρκη.

Το περασμένο καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα «καυτό» ως προς το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον ίδιο ωστόσο να μένει στην ομάδα του, τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο ίδιος μάλιστα, στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς, φάνηκε να φωνάζει προς τους φιλάθλους των «ελαφιών» ότι: «Εδώ είναι η πόλη μου».

Οι Νικς φυσικά υπήρξαν μία από τις ομάδες που συνδέθηκαν αρκετά με το όνομα του Αντετοκούνμπο. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο podcast Flagrant ο Σαμς Σαράνια, για μία περίοδο και οι δύο ομάδες γνώριζαν πως ο Γιάννης θέλει να παίξει στη Νέα Υόρκη.

«Νομίζω ότι ο επόμενος παίκτης που πρέπει να παρακολουθήσουμε είναι μάλλον ο Γιάννης, ακόμα. Υπήρξε μια περίοδος δύο εβδομάδων κατά την οποία οι Νικς γνώριζαν ότι ο Γιάννης ήθελε να παίξει εκεί, το ίδιο και οι Μπακς. Γίνονταν συζητήσεις και υποβλήθηκαν προσφορές. Δεν είχε οριστικοποιηθεί, αλλά οι Νικς είχαν την ευκαιρία τους».