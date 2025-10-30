Ο Έντουαρντς δεν γνώριζε τον παίκτη των Λέικερς που έβαλε 27 πόντους στη Μινεσότα (vid)
Εκπληκτικό ματς στη Μινεσότα, με τους Λέικερς στο τέλος να επικρατούν με 116-115. O Ριβς πήρε την ευθύνη και έγραψε το 115-116 στη λήξη, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του με τέλειο floater.
Ο Ριβς είχε 28 πόντους και 16 ασίστ, ενώ εντυπωσιακός ήταν και ο ΛαΡάβια μέτρησε 27 πόντους, 8 ριμπάουντ. Μάλιστα τον ΛαΡάβια δεν φαίνεται να γνώριζε ο Άντονι Έντουαρντς που ήταν off και καθόταν στον πάγκο.
Ένας φίλος των λύκων φώναξε «ποιος είναι το Νο.12;», με τον Antman να απαντά «Αυτό λέω και εγώ, δεν ξέρω».
Ant's reaction to Jake LaRavia 🤣— Bleacher Report (@BleacherReport) October 30, 2025
Wolves fan: "Who is No. 12??"
Ant: "That's what I'm saying... I don't know!!" 😭 pic.twitter.com/pUKVEwOvJW
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.