Ο Έντουαρντς δεν γνώριζε τον παίκτη των Λέικερς που έβαλε 27 πόντους στη Μινεσότα (vid)

Ο Άντονι Έντουαρντς φάνηκε απορημένος με παίκτη των Λέικερς που δεν γνώριζε, αλλά στο τέλος σίγουρα τον έμαθε.

Εκπληκτικό ματς στη Μινεσότα, με τους Λέικερς στο τέλος να επικρατούν με 116-115. O Ριβς πήρε την ευθύνη και έγραψε το 115-116 στη λήξη, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του με τέλειο floater.

Ο Ριβς είχε 28 πόντους και 16 ασίστ, ενώ εντυπωσιακός ήταν και ο ΛαΡάβια μέτρησε 27 πόντους, 8 ριμπάουντ. Μάλιστα τον ΛαΡάβια δεν φαίνεται να γνώριζε ο Άντονι Έντουαρντς που ήταν off και καθόταν στον πάγκο.

Ένας φίλος των λύκων φώναξε «ποιος είναι το Νο.12;», με τον Antman να απαντά «Αυτό λέω και εγώ, δεν ξέρω».