O Ριβς με νικητήριο buzzer beater καθάρισε τους Τίμπεργουλβς και οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη με 116-115.

Εκπληκτικό ματς στη Μινεσότα, με τους Λέικερς στο τέλος να επικρατούν με 116-115. Ο Ραντλ κατάφερε να γράψει το 115-114 για τη Μινεσότα, όμως η τελευταία πράξη του δράματος άνηκε στον Ριβς.

Ο περιφερειακός των λιμνάνθρωπων πήρε την ευθύνη και έγραψε το 115-116 στη λήξη, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του με τέλειο floater.

Ο Ριβς είχε 28 πόντους και 16 ασίστ, ενώ ο ΛαΡάβια μέτρησε 27 πόντους, 8 ριμπάουντ. Από την πλευρά των λύκων που δεν έπαιξε ο Έντουαρντς, ο Ραντλ τελείωσε με 33 πόντους και 5 ριμπάουντ, αλλά και 6 ασίστ, ενώ ο ΜακΝτάνιελς είχε 30 πόντους.

Στο 3-2 οι Λέικερς, στο 2-3 έπεσαν οι Τίμπεργουλβς.