Τίμπεργουλβς - Λέικερς 115-116: Ριβς for the win και τέζα οι «λύκοι» (vid)
Εκπληκτικό ματς στη Μινεσότα, με τους Λέικερς στο τέλος να επικρατούν με 116-115. Ο Ραντλ κατάφερε να γράψει το 115-114 για τη Μινεσότα, όμως η τελευταία πράξη του δράματος άνηκε στον Ριβς.
Ο περιφερειακός των λιμνάνθρωπων πήρε την ευθύνη και έγραψε το 115-116 στη λήξη, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του με τέλειο floater.
Ο Ριβς είχε 28 πόντους και 16 ασίστ, ενώ ο ΛαΡάβια μέτρησε 27 πόντους, 8 ριμπάουντ. Από την πλευρά των λύκων που δεν έπαιξε ο Έντουαρντς, ο Ραντλ τελείωσε με 33 πόντους και 5 ριμπάουντ, αλλά και 6 ασίστ, ενώ ο ΜακΝτάνιελς είχε 30 πόντους.
Στο 3-2 οι Λέικερς, στο 2-3 έπεσαν οι Τίμπεργουλβς.
AUSTIN REAVES GAME-WINNER WITH NO TIME LEFT!!! 😱🙌— NBA (@NBA) October 30, 2025
LAKERS GET THE ROAD VICTORY!!
🚨 @TISSOT BUZZER-BEATER 🚨
Your Time Defines Your Greatness. https://t.co/lyy8aK5RWb pic.twitter.com/YrAOB8WCMU
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.