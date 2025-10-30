Τίμπεργουλβς - Λέικερς 115-116: Ριβς for the win και τέζα οι «λύκοι» (vid)

Νίκος Καρφής
Ο Όστιν Ριβς αποθεώνεται από τους φαν των Λέικερς
O Ριβς με νικητήριο buzzer beater καθάρισε τους Τίμπεργουλβς και οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη με 116-115.

Εκπληκτικό ματς στη Μινεσότα, με τους Λέικερς στο τέλος να επικρατούν με 116-115. Ο Ραντλ κατάφερε να γράψει το 115-114 για τη Μινεσότα, όμως η τελευταία πράξη του δράματος άνηκε στον Ριβς.

Ο περιφερειακός των λιμνάνθρωπων πήρε την ευθύνη και έγραψε το 115-116 στη λήξη, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του με τέλειο floater.

Ο Ριβς είχε 28 πόντους και 16 ασίστ, ενώ ο ΛαΡάβια μέτρησε 27 πόντους, 8 ριμπάουντ. Από την πλευρά των λύκων που δεν έπαιξε ο Έντουαρντς, ο Ραντλ τελείωσε με 33 πόντους και 5 ριμπάουντ, αλλά και 6 ασίστ, ενώ ο ΜακΝτάνιελς είχε 30 πόντους.

Στο 3-2 οι Λέικερς, στο 2-3 έπεσαν οι Τίμπεργουλβς.

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     