Αντετοκούνμπο προς φιλάθλους των Μπακς: «Αυτή είναι η πόλη μου»

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Η τρομερή αντίδραση - απάντηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο εντός του παρκέ κόντρα στους Νικς, προς τους φιλάθλους των Μπακς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς υποδέθηκαν τους Νιου Γιορκ Νικς και πήραν τη νίκη με 121-111. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το τέλος της αναμέτρησης αναφέρθηκε στις φήμες που τον είχαν συνδέσει με την ομάδα της Νέας Υόρκης το καλοκαίρι.

Πέρα από τις δηλώσεις ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται πως και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έδωσε απαντήσεις. Χαρακτηριστική είναι η στιγμή όπου μετά από ένα κάρφωμα φαίνεται να φωνάζει προς τους φιλάθλους «Αυτή είναι η πόλη μου».


     

