Αντετοκούνμπο προς φιλάθλους των Μπακς: «Αυτή είναι η πόλη μου»
Οι Μιλγουόκι Μπακς υποδέθηκαν τους Νιου Γιορκ Νικς και πήραν τη νίκη με 121-111. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το τέλος της αναμέτρησης αναφέρθηκε στις φήμες που τον είχαν συνδέσει με την ομάδα της Νέας Υόρκης το καλοκαίρι.
Πέρα από τις δηλώσεις ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται πως και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έδωσε απαντήσεις. Χαρακτηριστική είναι η στιγμή όπου μετά από ένα κάρφωμα φαίνεται να φωνάζει προς τους φιλάθλους «Αυτή είναι η πόλη μου».
GIANNIS BLOCK 🖐️
GIANNIS SLAM 💥
He's got 20 PTS on 10-14 FGM for the @Bucks!
🏀 NYK/MIL on NBC & Peacock
📺 Check your local listings
— NBA (@NBA) October 29, 2025
