Το έκανε και αυτό ο Γουεμπανιάμα: Το απίστευτο lay up με περιστροφή 360 μοιρών!

Κάθε βράδυ βρίσκει τρόπο να εκπλήσσει ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος σκόραρε lay up με περιστροφή 360 μοιρών στον αέρα, στην αναμέτρηση των Σπερς με τους Ράπτορς.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πραγματοποιεί εντυπωσιακά πράγματα στην εκκίνηση της φετινής σεζόν. Ο Γάλλος... Unicorn των Σαν Αντόνιο Σπερς, έχει οδηγήσει την ομάδα του στο 4-0, μετά και την εύκολη νίκη επί των Ράπτορς.

Εκεί όπου σκόραρε 24 πόντους με 15 ριμπάουντ, αλλά φυσικά πρόλαβε να δώσει και θέαμα, όπως κάνει σε κάθε παιχνίδι. Αυτήν τη φορά έβγαλε από τη φαρέτρα του μια... μαγική κίνηση, πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό lay up.

Ο Γουεμπανιάμα πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες των Ράπτορς, ενώ για να μπορέσει να αποφύγει τον Μπαρνς, που έσπευσε σε βοήθεια, χρειάστηκε να κάνει μια τρομερή περιστροφή 360 μοιρών. Μία απίστευτη κίνηση όσο βρίσκεται στον αέρα, με τρομερό έλεγχο του κορμιού του, καθώς μην ξεχνάμε πως μιλάμε για έναν παίκτη ύψους 2.24μ.

Το απίθανο lay up του Γουεμπανιάμα