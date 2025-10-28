Ο Κέβιν Ντουράντ επέστρεψε στο Μπρούκλιν και έφυγε με «διπλό», ο Γουεμπανιάμα και οι Σπερς συνεχίζουν να κερδίζουν, οι Σέλτικς πέτυχαν την πρώτη τους νίκη ενώ οι Σίξερς ξεκούρασαν τον Τζοέλ Εμπίντ.

Πίστονς - Καβαλίερς 95-116

Την τρίτη τους νίκη, με μπροστάρη τον Ντόνοβαν Μίτσελ, πέτυχαν οι Καβαλίερς (3-1), που δεν είχαν κανένα πρόβλημα να περάσουν από την έδρα των Πίστονς (2-2) με 116-95.

Νίκη που φάνηκε πως θα έρθει από το ημίχρονο, όταν το σκορ ήταν στο 41-63. Οι Πίστονς δε βρήκαν τρόπο να αντιδράσουν, με τον Κέιντ Κάνινγκχαμ να μετράει 3/14 εντός παιδιάς και 12 πόντους. Για τους Καβαλίερς, ο Μίτσελ σκόραρε 35, με τον Τζάρετ Άλεν να προσθέτει ακόμα 20.

Σίξερς - Μάτζικ 136-124

Ο Τζοέλ Εμπίντ έμεινε εκτός για λόγους ξεκούρασης, αλλά οι Σίξερς (3-0) δεν είχαν κανένα πρόβλημα να υποτάξουν τους Μάτζικ (1-3) με 136-124 στη Φιλαδέλφεια.

Και αυτό, διότι ο Ταϊρίς Μάξεϊ πέτυχε 43 με 4/11 τρίποντα, μαζί με 8 ασίστ ώστε να οδηγήσει την ομάδα του. Ακόμα 26 πέτυχε ο Ετζεκόμπε, ενώ 25 με 10 ριμπάουντ προσέθεσε ο Κέλι Ούμπρε.

Ενώ για τους ηττημένους Μάτζικ, που δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου καλά τη σεζόν, 32 σκόραρε ο Πάολο Μπανκέρο και 24 ο Ντέσμοντ Μπέιν, με τον Φραντς Βάγκνερ να ακολουθεί έχοντας 22.

Ρόκετς - Νετς 137-109

Ο Κέβιν Ντουράντ επέστρεψε, αυτήν τη φορά με άλλη φανέλα στο Μπρούκλιν. Εκεί όπου οι Ρόκετς (1-2) επικράτησαν με άνεση των Νετς, όπως μαρτυρά και το τελικό 137-109.

Με τον Ντουράντ να πετυχαίνει 19 πόντους, δύο λιγότερους από τον Αλπερέν Σενγκούν που σταμάτησε στους 21, μαζί με 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, ενώ ο Τάρι Ίσον σκόραρε άλλους 22.

Αυτή ήταν και η πρώτη νίκη των Ρόκετς, που έχασαν στα δύο πρώτα τους παιχνίδια από τους Θάντερ και τους Πίστονς αντίστοιχα.

Πέλικανς - Σέλτικς 90-122

Δύο ομάδες που δεν είχαν νίκη ως τώρα στο NBA. Οι Σέλτικς (1-3) είναι αυτοί που πήραν την πρώτη δική τους, περνώντας από την έδρα των Πέλικανς (0-3).

Το τελικό 90-122 δείχνει και τη διαφορά των δύο ομάδων στην αναμέτρηση, με τον Ανφέρνι Σάιμονς να κάνει ένα πολύ μεγάλο ματς, έχοντας 25 για τη Βοστώνη, με 6/13 τρίποντα.

Άλλους πέντε διψήφιους είχαν οι Σέλτικς, αφού ο Γκάρζα προσέθεσε 16 από τον πάγκο, ο Πρίτσαρντ είχε ακόμα 18, με τους Μπράουν - Μινό να πετυχαίνουν 15 και τον Γουάιτ άλλους 11.

Σπερς - Ράπτορς 121-103

Συνεχίζουν ακάθεκτοι οι Σπερς (4-0) του Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Ο Γάλλος σκόραρε 24 πόντους μαζί με 15 ριμπάουντ και η παρέα του Σαν Αντόνιο δεν είχε κανένα θέμα να επικρατήσει των Ράπτορς με 121-103.

Συμπαραστάτες του Γουεμπανιάμα στη βραδιά, οι Στεφόν Καστλ με 22 πόντους και Χάρισον Μπαρνς με 18, ενώ για τους ηττημένους ο Αρ Τζέι Μπάρετ πέτυχε 25, με τον Κόλιν Μάρεϊ Μπόιλς να ακολουθεί έχοντας ακόμα 19, ερχόμενος από τον πάγκο.

Γουόριορς - Γκρίζλις 131-118

Με ένα ξέσπασμα στην τρίτη περίοδο, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (3-1) απλοποίησαν τη δουλειά τους, επικρατώντας με 131-118 των Γκρίζλις (2-2).

Παρότι ήταν μια βραδιά, στην οποία ο Στεφ Κάρι δε χρειάστηκε να κάνει... μαγικά, έχοντας μονάχα 16 πόντους με 4/9 τρίποντα, μαζί με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Το σίριαλ του καλοκαιριού, ο Τζόναθαν Κουμίνγκα πέτυχε 25, με τον Μπράντιν Ποτζιέμσκι να προσθέτει 23 και τους Τζίμι Μπάτλερ - Μόουζες Μούντι άλλους 20.

Στους 23 με 9 ασίστ αλλά και 0/6 τρίποντα σταμάτησε ο Τζα Μοράντ.