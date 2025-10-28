Με τους Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν Τζέιμς εκτός, οι Μπλέιζερς άρπαξαν την ευκαιρία και υπέταξαν τους Λέικερς με 122-108 στο Λος Άντζελες.

Οι Μπλέιζερς (2-2) βρήκαν ευκαιρία να αλώσουν το Λος Άντζελες και το έκαναν πράξη, αφού επικράτησαν με 122-108 των Λέικερς (2-2), που συνεχίζουν να παίζουν χωρίς τους δύο σούπερ σταρ τους.

Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν Τζέιμς παραμένουν εκτός, με τους εκπληκτικούς Μπλέιζερς του Τιάγκο Σπλίτερ να στήνουν το δικό τους πάρτι.

Ντένι Άβντια με 25 πόντους και 5/8 τρίποντα, Τζρου Χόλιντεϊ με άλλους 24 και Τζέραμι Γκραντ με 22 ήταν οι μπροστάρηδες, την ώρα που ο Ντόνοβαν Κλίνγκαν σκόραρε 16, μαζί με 14 ριμπάουντ για να ολοκληρωθεί το καρέ.

Με τους Μπλέιζερς να έχουν τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια και να ξεφεύγουν με διψήφιες διαφορές, μπαίνοντας στο τελευταίο δωδεκάλεπτο. Διαφορές που δεν ανατράπηκαν ποτέ, παρότι ο Όστιν Ριβς σκόραρε 41 πόντους με 3/8 τρίποντα, ενώ ο Ντάλτον Νεχτ έφερε άλλους 16 από τον πάγκο και βρήκε μεγάλα σουτ προς το τέλος.

Ωστόσο, οι «λιμνάνθρωποι» έχασαν κατά κράτος τη μάχη των ριμπάουντ και γνώρισαν τη δεύτερή τους ήττα στην έδρα τους, περιμένοντας τις επιστροφές των ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-28, 51-57, 77-89, 108-122