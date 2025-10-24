Ο πρώην σταρ του NBA, Τζεφ Τιγκ εξαπέλυσε πυρά εναντίον του ΛεΜπρόν Τζέιμς για το γεγονός ότι ελέγχει όλο το πρωτάθλημα.

Ο πρώην σταρ του NBA, Τζεφ Τιγκ, φιλοξενούμενος στο podcast «Club 520» κατηγόρησε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς ότιθ εκείνος και η παρέα του ελέγχουν τη λίγκα στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Μάλιστα, αποκάλυψε πώς όποιος πει κάτι για τον «Βασιλιά» δέχεται τηλεφώνημα από την ομάδα προκειμένου να σωπάσει.

«Κάθε φορά που λες κάτι για τον Μπρον, σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε “φίλε, καλύτερα να χαλαρώσεις”. Έχεις αστείες ιστορίες και τέτοια, άσε τον ΛεΜπρόν στην ησυχία του. Ελέγχουν όλο το πρωτάθλημα».

Όλο αυτό έρχεται σε συνέχεια της όλης ταραχής που επικρατεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα για την υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού που εμπλέκει τον Τέρι Ροζίερ και τον Τσόνσι Μπίλαπς.