Το NBA εξέδωσε ανακοίνωση θέτοντας εκτός λίγκας τον Τέρι Ροζίερ και τον Τσόνσι Μπίλαπς εξαιτίας των συλλήψεών τους για την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού.

To FBI ανακοίνωσε σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη, την εξάρθρωση μιας «ευρείας εγκληματικής επιχείρησης» παράνομου τζόγου και χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων, η οποία συνδέεται τόσο με το NBA όσο και με την ιταλική μαφία.

Η επιχείρηση, που διήρκεσε τέσσερα χρόνια, οδήγησε σε συνολικά 31 συλλήψεις σε 11 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων 13 μελών της μαφίας («La Cosa Nostra») και τριών ατόμων με δεσμούς με το NBA: του προπονητή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και πρώην παίκτη Τσόνσι Μπίλαπς του γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, και του πρώην παίκτη και προπονητή Ντέιμον Τζόουνς.

To ΝΒΑ πήρε θέση για το εν λόγω πολύ σοβαρό ζήτημα ανακοινώνοντας πως τόσο ο Τέρι Ροζίερ, όσο και Τσάνσι Μπίλαπς τέθηκαν εκτός της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη μετά της συλλήψεις τους για το τεράστιο σκάνδαλο.

Η ανακοίνωση

«Βρισκόμαστε σε διαδικασία αξιολόγισης των ομοσπονδιακών κατηγοριών που ανακοινώθηκαν σήμερα. Ο Τέρι Ροζίερ και Τσάνσι Μπίλαπς τίθενται αμέσως σε άδεια από τις ομάδες τους και εμείς θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες Αρχές. Αντιμετωπίζουμε με τη μέγιστη σοβαρότητα τις εν λόγω κατηγορίες και η ακεραιότητα του παιχνιδιού παραμένει η βασική μας προτεραιότητα».