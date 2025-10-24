Ο Άαρον Γκόρντον έκανε το ματς της ζωής του κόντρα στους Γουόριορς με απίθανα ποσοστά ευστοχίας στο τρίποντο.

Oι Γουόριορς κατάφεραν να επικρατήσουν με 137-131 των Νάγκετς σε ένα απίθανο ματς που κρίθηκε στην παράταση και πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Κάρι με 42 πόντους.

Πάντως πρώτος σκόρερ του ματς ήταν άλλος. Ο Άαρον Γκόρντον έκανε το ματς της ζωής του και το κοντέρ σταμάτησε στους 50 πόντους. Μάλιστα σούταρε με το εξωπραγματικό 9/10 τρίποντα σε μια υπέροχη παράσταση.

Ένας παίκτης που έχει υποτιμηθεί πολύ στην καριέρα του, αλλά τα τελευταία χρόνια δίνει τις απαντήσεις, όντας κλειδί και για το πρωτάθλημα που κατέκτησαν οι Νάγκετς με φοβερές εμφανίσεις στους τελικούς τότε.

Για πολλά χρόνια τον θεωρούσαν έναν... διασκεδαστή εξαιτίας της ικανότητας του στο κάρφωμα και των όσων είχε κάνει στους διαγωνισμούς καρφωμάτων και δεν μπορούσαν να δουν τα άλλα που προσφέρει στο παρκέ.

Στο Ντένβερ ωρίμασε και διαβάζει καλύτερα τις φάσεις, όντας αναπόσπαστο μέλος του Ντένβερ που κάνει σταθερά βήματα τα τελευταία χρόνια και είναι εκ των κορυφαίων ομάδων στη λίγκα.