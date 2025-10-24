Ο Στεφ Κάρι τελείωσε με 42 πόντους και οι Γουόριορς νίκησαν με 137-131 τους Νάγκετς στην παράταση.

Της... παράτασης έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Μετά τα δύο έξτρα πεντάλεπτα που παίχτηκαν στην Ιντιάνα, οι Γουόριορς κατάφεραν να επικρατήσουν με 137-131 των Νάγκετς σε ένα απίθανο ματς.

Ο Στεφ Κάρι με τρίποντο του στα 21 δευτερόλεπτα για τη λήξη του τέταρτου δεκαλέπτου ισοφάρισε σε 120-120 κι έστειλε το ματς στην παράταση. Εκεί οι πολεμιστές βρήκαν τις λύσεις και πήραν σωστές αποφάσεις φτάνοντας στη δεύτερη νίκης του στο πρωτάθλημα στα δύο ματς που έχουν παίξει φέτος.

Ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας ήταν εκπληκτικός και το κοντέρ έγραψε 42 πόντους, 7 ασίστ και 6 ριμπαουντ, ενώ ο Μπάτλερ είχε 21 πόντους και ο Γκριν τελείωσε με 13 πόντους, 8 ασίστ και 8 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο απίθανος Γκόρντον μέτρησε 50 πόντους, ο Γιόκιτς είχε 21 πόντους με 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ ο Μάρεϊ είχε 21 πόντους και 10 ασίστ. Ματσάρα που μας χάρισαν δύο από τις καλύτερες ομάδες της Δύσης και γενικότερα του ΝΒΑ.